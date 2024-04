Dossier TNO Bourse et CBN Bourse - prolongation des ordonnances





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - La publication du présent communiqué constitue le mode spécial de signification autorisé par le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») d'une décision rendue dans le dossier de TNO Bourse et CBN Bourse.

Voir la décision no 2023-011-002

Le 16 avril 2024, suivant une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le TMF a prolongé de manière intérimaire les ordonnances de blocage qu'il avait prononcées le 20 avril 2023, et ce, jusqu'au 19 juin 2024.

Le mode spécial de signification de cette décision vise quatre des cinq intimés visés par les procédures, dont les initiales sont P.P., Y.M., A.M. et S.O.M.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

[email protected]

Centre d'information :

1 877 525-0337

lautorite.qc.ca

LinkedIn : Autorité des marchés financiers

Twitter (X) : @lautorite

SOURCE Autorité des marchés financiers

18 avril 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :