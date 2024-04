Standard Chartered Bank confie à Cushman & Wakefield la prestation de services immobiliers en Asie et la gestion globale d'actifs et de transactions.





Cushman & Wakefield (NYSE : CWK), l'un des leaders mondiaux des services immobiliers, annonce qu'il a été désigné par Standard Chartered Bank (la banque) pour fournir des services visant à soutenir la transformation de son lieu de travail en Asie, ainsi que la gestion globale des actifs et des transactions pour le portefeuille immobilier mondial de la banque, d'une superficie de 11 millions de pieds carrés.

Le mandat de cinq ans englobera la gestion globale des actifs et des transactions et les services immobiliers dans toute l'Asie, y compris la gestion intégrée des installations, les services de gestion de projet et de conception, la planification de l'espace, la gestion de l'occupation, la santé, la sécurité et le bien-être, ainsi que la sécurité physique, et prendra effet à partir du 1?? juillet 2024.

Cushman & Wakefield jouera un rôle clé dans sa volonté d'offrir une expérience de premier ordre aux entreprises, aux investisseurs, aux gestionnaires de patrimoine et aux particuliers, en accélérant la stratégie client de la banque à travers ses réseaux physiques et numériques. En partenariat avec les divisions Wealth and Retail Banking (WRB) et Corporate & Investment Banking (CIB) de la banque, le mandat consistera à répondre aux besoins bancaires locaux et internationaux de ses clients.

En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience sur le lieu de travail et en renforçant le positionnement de la banque en tant qu'employeur de choix, ce mandat sera également essentiel pour faire progresser la mission de la banque « Twice the Experience » (deux fois plus d'expérience). En plus de soutenir les engagements de la banque sur le plan écologique (Scope 1 et 2) pour 2025, ce mandat lui permettra d'atteindre ses objectifs en matière d'émissions nettes zéro. Cushman & Wakefield sera un partenaire important dans la mise en oeuvre du programme de développement durable dans l'ensemble de la zone d'influence de la banque, en mettant l'accent sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG), l'optimisation de la hausse de l'énergie renouvelable et l'accélération des réalisations en partenariat avec les communautés externes.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Standard Chartered Bank et nous la remercions de la confiance qu'elle nous accorde pour l'assister dans l'optimisation de ses performances immobilières et la génération de gains d'efficacité et d'expériences qui soutiennent les objectifs relatifs à son activité, son personnel et sa durabilité. Nos équipes dans le monde entier sont déterminées à exploiter pleinement la valeur et les avantages de notre empreinte mondiale, de notre plateforme intégrée GOS et de nos moyens technologiques pour garantir l'excellence de l'ensemble du portefeuille immobilier de la banque », a déclaré Aubrey Waddell, DG, Global Occupier Services, Cushman & Wakefield.

« Notre partenariat avec Cushman & Wakefield sera essentiel pour accélérer notre programme de transformation immobilière. Alors que nous continuons à développer une stratégie immobilière durable dans l'ensemble de notre portefeuille mondial pour un succès à long terme, l'accent reste mis sur la réimagination de l'expérience de nos employés et de nos clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée du renforcement de nos moyens communs pour saisir les opportunités à venir et nous nous réjouissons à la perspective de garantir l'excellence pour la banque et nos clients en 2024 et au-delà. », a déclaré Shelley Boland, Responsable mondial de l'immobilier, Standard Chartered Bank.

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE : CWK) est l'une des principales sociétés mondiales de services immobiliers commerciaux pour les propriétaires et les occupants de biens immobiliers, avec environ 52 000 employés dans près de 400 bureaux et 60 pays. En 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars pour ses principaux services de gestion de biens, d'installations et de projets, de location, de marchés des capitaux, d'évaluation et d'autres services. Elle reçoit également de nombreuses récompenses de l'industrie et des entreprises pour sa culture primée et son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI), de la durabilité et bien d'autres choses encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cushmanwakefield.com.

À propos de Standard Chartered

Nous sommes un groupe bancaire international de premier plan, présent sur 53 des marchés les plus dynamiques du monde et servant des clients dans 64 autres. Notre objectif est de développer le commerce et la prospérité grâce à notre diversité unique. Notre héritage ainsi que nos valeurs sont exprimés dans la promesse de notre marque, « Here for Good ».

Standard Chartered PLC est cotée aux bourses de Londres et de Hong Kong.

Pour plus d'histoires et d'avis d'experts, veuillez visiter Insights sur sc.com. SuivezStandard Chartered sur X, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2024 à 15:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :