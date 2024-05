Le gouvernement fédéral investit dans l'amélioration des infrastructures naturelles des terrains en dotation de l'Université





TERRAINS EN DOTATION DE L'UNIVERSITÉ, BC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement de 1 million de dollars du gouvernement fédéral, le parc écologique communautaire et le sentier Ortona, situés sur les terrains en dotation de l'Université, bénéficient d'améliorations écologiques visant à renforcer la résilience de la collectivité face aux changements climatiques et à améliorer l'accès à la nature et à un mode de vie sain.

Annoncé par la députée Joyce Murray, ce projet contribuera à un avenir plus durable pour les résidents, les gens de la collectivité et l'environnement.

Le projet comprend l'aménagement d'un parc écologique communautaire, du sentier Ortona et d'une rigole de drainage biologique. Plus précisément, le projet prévoit l'ajout de près de 4 500 mètres d'espaces verts et d'environ 490 mètres de sentier à un réseau de sentiers existant, ce qui permettra de faire circuler les piétons et les cyclistes vers la partie est et sud du parc Pacific Spirit. La rigole biologique de drainage permettra de gérer les eaux de pluie provenant des sites adjacents, de les ralentir et de les filtrer avant qu'elles ne se déversent dans le ruisseau Cut Throat, ce qui améliorera la qualité de l'eau et préservera l'état du ruisseau et de l'écosystème.

Ces améliorations permettront aux habitants et aux visiteurs de bénéficier d'un meilleur accès aux espaces verts, ce qui favorisera les liens avec la nature et encouragera des modes de vie actifs. Le projet servira également de corridor pour la faune et la flore, facilitant les déplacements entre les habitats afin d'améliorer l'état et la résilience de l'écosystème.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement fédéral fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures naturelles constituent un engagement en faveur de la durabilité à long terme et de l'amélioration de la santé. Notre investissement dans les espaces verts communautaires des terrains en dotation de l'Université est important, car il contribue au bien-être des générations actuelles et futures, et permet de préserver la nature et de soutenir la gestion de l'environnement. Des infrastructures naturelles saines améliorent la qualité de vie, augmentent la résilience face aux changements climatiques et protègent les habitats et les écosystèmes de la faune et de la flore. »

L'honorable Joyce Murray, députée de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature des Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe totale du programme sera alloué à des projets dirigés par des autochtones.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://www.infrastructure.gc.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

1 mai 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :