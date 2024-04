Cybersécurité des applications mobiles : Le paysage des menaces croissantes et les solutions d'HyperG Smart Security





TAIPEI, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- À mesure que les menaces à la cybersécurité augmentent dans le monde entier, HyperG Smart Security, un leader des solutions de sécurité en tant que service, met en évidence les principales vulnérabilités et principaux vecteurs de menace des applications mobiles tout en offrant des solutions destinées aux développeurs Android et iOS.

De récentes perspectives issues du rapport Global Mobile Threat Report 2023 du fournisseur de sécurité mobile Zimperium soulignent une augmentation alarmante du nombre de vulnérabilités détectées. Le rapport a révélé « une augmentation de 138 % des vulnérabilités critiques d'Android découvertes en 2022 », tandis qu'« Apple iOS représentait 80 % des vulnérabilités zero-day activement exploitées ».

En plus des niveaux de menace croissants, une enquête de l'organisme OWASP (Open Worldwide Application Security Project) a révélé que la protection de la mémoire contre les capacités de débogage est souvent absente du développement des applications mobiles.

« Les applications mobiles sont en plein essor, en particulier les applications de jeu », a fait remarquer Allen Lin, directeur général chez HyperG Smart Security. « Dans ce monde dynamique, il est impératif de garder une longueur d'avance sur les menaces. Les piratages d'applications mobiles présentent plusieurs caractéristiques communes, et nous abordons le problème en fournissant des solutions qui permettent aux développeurs de garder une longueur d'avance sur les menaces. »

Avec un accent sur la protection du code source des applications, HyperG Smart Security a cerné les principales vulnérabilités du paysage des menaces des applications mobiles :

Rétroingénierie : Grâce à la rétroingénierie par décompilation, les pirates peuvent visualiser directement le code source d'une application et exposer les faiblesses. Ils peuvent ensuite recréer cette application et en créer une version contrefaite.

Anti-débogage : Lorsque la mémoire est inadéquate, un pirate peut utiliser le débogage pour obtenir un contrôle non autorisé de l'application, ce qui lui permet d'extraire des données sur l'application et les utilisateurs.

Absence de chiffrement : Sans chiffrement robuste, 80 % des données des applications sont facilement accessibles aux pirates informatiques. De plus, l'absence de chiffrement peut compromettre les données utilisateur et permettre des attaques de l'intercepteur qui interceptent les processus entre l'application et le serveur.

Protection de l'intégrité : Grâce à la rétroingénierie, les applications authentiques peuvent être reconditionnées en versions malveillantes destinées à tromper les utilisateurs et à compromettre les données.

Solutions de sécurité pour les développeurs d'applications mobiles

Dans la sélection d'outils de sécurité pour développer des applications mobiles, la prise en charge d'iOS et d'Android ainsi que la conformité aux critères MAS ou OWASP sont des facteurs clés à prendre en compte.

En répondant à tous ces critères, la solution de sécurité en tant que service (SaaS) appGuard d'HyperG est un outil puissant conçu pour faire face au paysage actuel des menaces. Basé sur la norme de chiffrement robuste AES-256 et doté de la certification EAL2 Common Criteria, la méthode de chiffrement et de déchiffrement du code source d'appGuard offre une protection qui commence dans la couche inférieure, empêchant toute autre application d'espionner le code source ou les données du téléphone via la détection d'erreurs de mémoire. Idéale pour les applications fréquemment révisées, la solution est facile à utiliser et ne modifie pas le code source de l'application.

Après avoir évalué le code source d'une application mobile, effectué un test de la boîte noire et déployé une solution de protection comme appGuard, la dernière étape consiste pour les développeurs à utiliser un outil de détection et d'évaluation de la sécurité. Plusieurs solutions, telles que AppTotalGo et AppSweep offrent des évaluations de sécurité rigoureuses qui incluent le niveau de protection du code source, la détection anti-mémoire et la vérification de l'intégrité.

Au-delà des solutions de sécurité des applications mobiles en tant que service, HyperG Smart Security offre des services de test de sécurité alimentés par un solide ensemble de téléphones mobiles physiques, garantissant que le code source d'une application fait l'objet de tests rigoureux pendant le cycle de développement.

À propos d'HyperG Smart Security

HyperG Smart Security, basée à Singapour, est une coentreprise de Digicentre (Taïwan), une filiale de Gamania Group, et Simsense (Malaisie). Appuyée par des canaux de vente mondiaux bien établis, HyperG Smart Security se consacre au développement de produits de sécurité pour les technologies intelligentes, en vue de s'établir comme une société de sécurité et une plateforme de vente intelligentes de classe mondiale.

Philosophie :

Avec un accent sur le « développement de technologies de cybersécurité », HyperG Smart Security vise à devenir le premier fournisseur mondial de services de cybersécurité et se consacre à l'innovation et à la R - D des applications dans cinq domaines : le « cloud », la « sécurité », l'« action », les « big data » et l'« Internet des objets ».

Sécurité :

Nous nous engageons à améliorer la qualité de la technologie et n'acceptons aucun compromis sur les défauts.

Intégrité :

Les deux premières exigences pour nos employés sont l'intégrité et la compétence. Nous gardons une longueur d'avance sur la concurrence grâce à la qualité même de nos produits et à nos normes élevées. Dans la sélection des fournisseurs, nous privilégions l'objectivité et l'équité.

Employés :

Nous offrons un environnement de travail stimulant et positif, et proposons une rémunération compétitive aux employés qui sont encouragés à poursuivre leur apprentissage continu. Nous nous efforçons continuellement de créer et de maintenir un tel environnement, afin d'attirer et de retenir des employés talentueux qui partagent les mêmes valeurs.

Partenaires :

Nous recherchons des partenaires qualifiés pour construire un réseau de vente mondial et créer une chaîne de valeur industrielle.

Clients :

Nous ne faisons pas de promesses faciles, car nous faisons tout ce qu'il faut pour tenir nos engagements.

Qualité :

Nous adhérons à l'attitude selon laquelle la « satisfaction des clients » est la meilleure mesure de la qualité des produits. Nous faisons tous les efforts possibles pour assurer la satisfaction globale des clients.

