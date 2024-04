SK chemicals, Dongsung Chemical et Black Yak collaborent à la commercialisation de chaussures durables





Révolutionner l'effet amortissant grâce à des matériaux à forte élasticité basés sur la biomasse

Les industries nationales unifiées vont au-delà de la performance pour promouvoir la durabilité dans le secteur des loisirs de plein air

SEONGNAM, Corée du Sud, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- SK chemicals (PDG Ahn Jae-hyun), Dongsung Chemical (PDG Baek Jin-woo et Lee Man-woo) et BYN Black Yak (président Kang Tae-sun, ci-après Black Yak) ont annoncé le 18 qu'ils ont développé des matériaux de chaussures durables en utilisant le matériau d'origine naturelle « ECOTRION » et les ont appliqués aux « chaussures de randonnée 343 MAX » de Black Yak.

Les consommateurs sont attirés par ces nouvelles chaussures de randonnée commercialisées ce printemps, car elles répondent à la fois à la haute fonctionnalité requise pour les activités de plein air et à la tendance de consommation de matériaux respectueux de l'environnement qui réduisent les gaz à effet de serre.

Les trois entreprises ont commercialisé ce produit après un an de collaboration. SK chemicals est le fournisseur de polyol 100 % bio « ECOTRION », tandis que Dongsung Chemical développe la résine bio-polyuréthane « NEOPAN® » pour les chaussures en l'utilisant comme matière première. Grâce à ce matériau, Black Yak a créé la « mousse amortissante pour le pied », qui est appliquée sur la couche de soutien du talon de la semelle intermédiaire afin de minimiser la charge sur les articulations de la cheville et du genou.

La semelle intermédiaire des chaussures de randonnée est un élément clé qui détermine le poids des chaussures et agit comme la suspension d'une voiture pour fournir le niveau de fonction. L'effet rembourrant est important parce que la semelle intermédiaire doit absorber l'impact sur le corps et assurer des foulées sûres, même sur un terrain accidenté.

La résine bio-polyuréthane « NEOPAN » de Dongsung Chemical pour les chaussures maintient la grande élasticité et flexibilité des résines de polyuréthane existantes tout en utilisant des matières premières d'origine biologique, assurant ainsi la fonction d'absorption des chocs de la « mousse amortissante pour les pieds ».

ECOTRION, utilisé dans NEOPAN, est une matière écologique qui utilise des matières premières qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre d'environ 40 % par rapport aux matières premières pétrochimiques conventionnelles. Il est utilisé dans la production de spandex, de cuir artificiel et de matériaux élastiques à base d'uréthane qui sont difficiles à recycler. La structure chimique d'ECOTRION comporte un atome de carbone de moins que celle des matières pétrochimiques, ce qui lui donne une structure polymère de forme hélicoïdale qui permet la fabrication de produits avec une résilience élastique élevée, semblable à un ressort.

Kim Eung-soo, responsable de la division Green Materials de SK chemicals, a déclaré : « Les bio-matériaux, ainsi que les plastiques recyclés, sont l'une des alternatives prometteuses pour remplacer les matériaux pétrochimiques. Nous prévoyons de mettre activement en avant la durabilité et la fonctionnalité de PO3G, en nous concentrant sur les grandes marques qui sont à l'avant-garde de la tendance durable avec les bio-matériaux. »

