Réseau informatique tout optique de premier plan F5.5G : connecter l'intelligence omniprésente

SHENZHEN, Chine, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Au cours du 21e Sommet des analystes de Huawei, le forum « Building F5.5G All-Optical Target Network, and Ushering in 10 Gbps UBB Intelligent Era » a été organisé, au cours duquel les parties prenantes de l'industrie ont délibéré sur la façon d'appliquer les technologies optiques F5.5G pour construire l'intelligence domestique et industrielle. Lors de ce forum, Bob Chen, président de la ligne de produits optiques de Huawei, a également déclaré : « Pour entrer dans l'ère intelligente des 10 prochaines années, un réseau de support informatique de haute qualité, c'est-à-dire un réseau informatique haut de gamme F5.5G, doit être construit afin de garantir que la puissance informatique est toujours disponible à 99,9999 % et instantanément accessible avec un temps de latence de 1 ms. Avec son accès omniprésent de 10 Gbps, le réseau rend la puissance de calcul accessible partout et connecte l'intelligence omniprésente, permettant l'intelligence dans diverses industries. »

Des technologies telles que les modèles de fondation de l'IA sont rapidement intégrées dans diverses industries. À l'ère de l'intelligence, les centres de données informatiques intelligents accélèrent le développement d'une architecture multicouche et distribuée, alors qu'ils étaient auparavant centralisés, ce qui pose de nouveaux défis et de nouvelles exigences aux réseaux.

Il ne fait aucun doute que le réseau tout optique F5.5G est la meilleure option pour transporter la puissance de calcul, et qu'il se compose de trois parties :

Tout d'abord, le réseau informatique dorsal à maillage 3D Doté d'une architecture à maillage 3D, d'une bande passante ultra-haute de 400G/800G et d'une disponibilité de 99,9999 %, le réseau permet une interconnexion non bloquante et une collaboration sans perte entre les centres de données informatiques intelligents, connectant efficacement les ressources informatiques des opérateurs, des industries, des centres de données et de l'internet.

Deuxièmement, le réseau informatique métropolitain à saut unique. Le réseau central métropolitain à maillage complet permet le trajet le plus court entre les centres de données informatiques intelligents afin de réduire la latence d'interconnexion à 1 ms. En outre, l'OTN à la périphérie met en oeuvre la commutation tout optique, la transmission en un seul pas des services et l'accès informatique sur l'accès au réseau, répondant ainsi aux besoins des personnes, des foyers et des entreprises en matière d'accès informatique en 1 ms.

Troisièmement, un réseau d'accès intelligent de 10 Gbps. 50G PON pour la maison et 10G FTTR pour la salle créent des tuyaux à très haut débit de 10 Gbps. En outre, l'identification intelligente des services d'accès, le découpage intelligent et l'interconnexion avec les conduites d'accès OTN en amont offrent une expérience localisée pour les services qui nécessitent une puissance de calcul élevée, tels que le cloud PC et le rendu dans le cloud.

En outre, une plateforme intelligente de gestion et de contrôle est conçue pour assurer une maintenance et une exploitation efficaces de réseaux complexes, prendre en charge l'accès rapide à la puissance de calcul et s'assurer que la puissance de calcul est toujours disponible.

Des représentants de l'industrie ont été invités à prononcer des discours afin de promouvoir conjointement la coopération au sein de l'industrie. Martin Creaner, directeur général de la WBBA, a prédit : « L'abonnement mondial aux services à haut débit gigabit atteindra 44 %+ d'ici 2028, et l'industrie doit travailler ensemble pour remédier à l'inégalité du développement de l'infrastructure à haut débit dans diverses régions, tout en brisant le goulot d'étranglement OTN pour assurer l'expérience de l'utilisateur gigabit. Avec l'avènement de l'IA, l'industrie devrait également commencer à se préparer à la société à 10 gigabits. »

Gao Hongfu, directeur général adjoint de l'Optical Network Alliance (ONA), a proposé : « Avec la publication des normes F5.5G, le Wi-Fi 7 sera utilisé dans les futures constructions du campus pour accélérer les mises à niveau à 10 Gbps. Le remplacement de la fibre optique par le cuivre est inévitable pour les réseaux de campus. »

Enfin, tous les participants au forum ont plaidé en faveur d'une coopération étroite dans l'ensemble du secteur en termes d'application spécifique au scénario et d'amélioration de l'expérience afin de saisir les opportunités de développement de l'industrie optique F5.5G et d'ouvrir en même temps l'ère intelligente de l'UBB à 10 Gbps.

