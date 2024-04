Académie du vélo, équipements collectifs, minicircuit et riche programmation : Rosemont-La Petite-Patrie propulse sa Vision vélo en 2024





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - À l'approche du Mois du vélo, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie dévoile sa programmation d'interventions vélo pour 2024, qui vise à accompagner la population souhaitant faire le saut vers la mobilité active et à poursuivre l'amélioration des infrastructures locales.

« Au-delà du développement du réseau cyclable, sur lequel nous poursuivons nos interventions, nous souhaitons par cette programmation outiller celles et ceux qui souhaitent apprendre, s'initier, et ce, peu importe leurs horizons et habiletés. Avec nos partenaires, nous voulons aussi donner le goût aux jeunes d'enfourcher leur bicyclette, de bouger, de s'approprier leur quartier en proposant des activités à proximité de leur lieu d'appartenance », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement.

En mai, l'aréna Père- Marquette devient l'Académie du vélo

Du 2 au 19 mai, la glace du centre Père-Marquette fera place pour une première saison à des modules vélo et une panoplie d'activités gratuites pour cyclistes de tous âges et niveaux. La programmation de l'Académie du vélo comprendra notamment :

12 cohortes de la formation Embarquez à vélo, destinée aux 6 à 12 ans

destinée aux 6 à 12 ans Des plages horaires de pratique libre pour le grand public, les groupes scolaires et les garderies

Des démonstrations de vélos et tricycles adaptés aux personnes ayant des limitations fonctionnelles

Des ateliers de mécanique vélo et de sécurité routière

L'accès gratuit à un espace sécuritaire supervisé, à de l'équipement et à un parcours pour s'initier à la sécurité routière

La population est conviée au lancement festif de l'Académie, le jeudi 2 mai, de 17 h à 19 h.

Un parcours d'habiletés pour cyclistes en herbe

Sur la rue De Drucourt, à deux pas du centre Père-Marquette, les plus jeunes cyclistes pourront bientôt profiter d'un tout nouveau circuit de pratique, aménagé aux pourtours de l'Île aux volcans. Du marquage coloré et l'installation de modules y seront réalisés dès la fin du printemps, parallèlement à des travaux d'entretien et de verdissement prévus afin de prolonger l'utilisation de l'espace de jeu libre à proximité.

Formations gratuites et activité ludiques

Du printemps à l'automne, les Rosepatriennes et Rosepatriens pourront également s'initier au vélo ou profiter d'une programmation qui allie plaisir et apprentissage, et ce, d'est en ouest du territoire. Parmi les activités prévues :

Un parcours de vélocachette truffé d'énigmes sillonnant 4 parcs du Vieux-Rosemont,

de mai à octobre

de mai à octobre La formation pour et par les femmes Toutes à vélo , offerte par Vélo Québec

au parc Étienne-Desmarteau en juin et juillet

, offerte par Vélo Québec au parc Étienne-Desmarteau en juin et juillet Le retour de la piste à vagues de type p umptrack au parc Beaubien tout l'été

au parc Beaubien tout l'été L'emprunt de draisiennes dans les stations loisirs durant la belle saison

Réseau cyclable et équipements collectifs

En termes d'interventions sur le réseau cyclable local et d'ajouts d'équipements collectif, la programmation vélo 2024 comprend notamment :

L'aménagement du REV Jean-Talon/Bélanger entre la 1 re Avenue et la rue Boyer (projet Ville)

Avenue et la rue Boyer (projet Ville) Le prolongement de la piste Saint-Zotique vers l'ouest à l'automne

La réalisation de travaux d'entretien sur le Réseau-Vert

Le prolongement vers le nord de la piste de la rue De Chateaubriand

La reconfiguration des voies cyclables sur la 1 re Avenue, entre le boulevard Rosemont et la rue Bélanger, à la connexion du REV Jean-Talon/Bélanger

Avenue, entre le boulevard et la rue Bélanger, à la connexion du REV Jean-Talon/Bélanger L'ajout de 500 supports à vélos sur le territoire

L'installation de deux nouvelles bornes de réparation de vélo à la

place Hector Prud 'homme et au parc de la Louisiane

place 'homme et au parc de la Louisiane La mise à disposition pour la population de matériel de réparation pour vélo dans plusieurs installations municipales

L'ensemble des interventions prévues, de même que les échéanciers seront ajoutés au cours du printemps sur le site de l'Arrondissement

Plan d'action 2023-2027

Dévoilé au printemps dernier, le plan d'action Vision vélo 2023-2027 de Rosemont-La Petite-Patrie se positionne au coeur des efforts de l'Arrondissement en transition écologique et s'inscrit dans la Vision Zéro. Il se décline en quatre grandes orientations, 15 actions et 50 mesures qui visent à favoriser les déplacements de proximité et un mode de vie durable, tout en continuant d'enraciner la culture du vélo au sein de la population, notamment via des partenariats, de l'accompagnement et des activités d'éducation.

Pour en savoir plus : Plan d'action Vision vélo 2023-2027

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

18 avril 2024 à 09:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :