NEURENATI THÉRAPEUTIQUE CONCLUT UN SECOND FINANCEMENT DE 1,7 MILLION DE DOLLARS AVEC L'APPUI D'IMPULSION PME





Neurenati Thérapeutique est ravi d'annoncer l'investissement du gouvernement du Québec de 1,38 million $ via son programme Impulsion PME, pour lequel Investissement Québec agit à titre de mandataire. Avec l'ajout d'anges investisseurs, le tout porte le financement total à 2,9 million $ nécessaire à Neurenati afin d'avancer efficacement NEU-001 vers les essais cliniques. NEU-001 est un traitement proposé, de première classe, pour traiter la maladie de Hirschsprung, une maladie gastro-intestinale rare touchant environ 1300 nouveau-nés en Amérique du Nord chaque année.

« L'appui financier d'Impulsion PME permettra, d'une part, de développer une formulation optimale pour ce traitement curatif et d'avancer rapidement vers les essais cliniques. » cite Maxime Ranger, président et chef de la direction de Neurenati.

« On doit continuer de soutenir nos entreprises du secteur des sciences de la vie. En encourageant les jeunes entreprises innovantes, comme Neurenati, on favorise l'émergence de nouveaux traitements, et cela suscite une réelle différence dans la vie de la population québécoise. » rappelle Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Gouvernement du Québec.

« Investissement Québec est fier de soutenir des entreprises innovantes qui, comme Neurenati, travaillent au développement de solutions pour améliorer la vie et la santé des enfants et de leurs parents. Grâce à Impulsion PME, nous avons un outil supplémentaire pour contribuer à l'émergence et à la croissance de jeunes acteurs prometteurs d'ici. » ajoute Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Neurenati vise toujours la fin de l'année 2025 pour déposer une demande d'autorisation d'essai clinique au Canada et aux États-Unis. De plus, la Société est toujours à la recherche d'autres technologies dans la sphère des maladies rares, spécialement en pédiatrie.

Neurenati remercie également le CQDM pour son appui comme entité de référence et d'accompagnement dans le processus de revue diligente auprès d'IQ.

À PROPOS DE NEURENATI

Neurenati Thérapeutique est une entreprise de biotechnologie basée au Québec qui se consacre au développement de thérapies pour les maladies rares. La première technologie cible la maladie de Hirschsprung (HSCR), une anomalie congénitale gastro-intestinale (GI) potentiellement mortelle caractérisée par l'absence de nerfs dans certaines parties du tractus GI inférieur. Neurenati propose une thérapie innovante via le facteur de croissance pour traiter les nouveau-nés atteints de HSCR, évitant ainsi le recours à la chirurgie et ses complications associées.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment via le programme Impulsion PME, une initiative du gouvernement du Québec (MEIE).

À PROPOS DU CQDM

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique à but non lucratif dont la mission est de soutenir et de faciliter la recherche et développement collaborative multipartite visant à accélérer la translation ou transformation de technologies innovantes en solutions répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en générant des retombées significatives pour l'économie québécoise et canadienne.

