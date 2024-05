HOYA Vision Care Canada annonce les résultats du programme Patient MiYOSMART® Chameleon et une promotion pour les lentilles solaires





Le Programme d'Expérience Précoce montre des résultats très positifs chez les patients utilisant les lentilles MiYOSMART® Chameleon sur trois continents

La nouvelle promotion permet aux professionnels de la vue de commander des lentilles photochromiques et polarisées MiYOSMART® au même prix que les lentilles claires

MISSISSAUGA, Ontario, 1er mai 2024 /CNW/ - Le leader de la technologie des lentilles ophtalmiques, HOYA Vision Care Canada, a annoncé aujourd'hui les résultats de son Programme d'Expérience Précoce, une enquête post-commercialisation axée sur l'expérience des patients avec les lentilles photochromiques MiYOSMART® Chameleon. HOYA a également annoncé une promotion pour les professionnels de la vue afin de commander des lentilles Chameleon et MiYOSMART® Sunbird polarisées au même prix que les lentilles MiYOSMART claires.

Le Programme d'Expérience Précoce a été conçu pour répondre aux questions des professionnels de la vue et des parents concernant les lentilles photochromiques MiYOSMART Chameleon et pour obtenir des informations sur les habitudes et comportements des patients. Les données se sont concentrées sur l'adaptation et la tolérabilité chez les patients de différents âges et origines ethniques, la satisfaction et la conformité, ainsi que le comportement en extérieur.

L'étude a révélé que les lentilles MiYOSMART Chameleon permettaient une adaptation rapide, près de 80 % des utilisateurs s'adaptant en moins d'un jour, y compris les adolescents, s'adaptant aussi rapidement que les enfants plus jeunes. Indépendamment de l'expérience, tous les porteurs de lentilles Chameleon ont exprimé leur satisfaction quant aux performances visuelles à l' intérieur et à l'extérieur et se sont sentis à l'aise avec le retour des lentilles à la clarté, peu importe l'endroit. À la marque des 3 mois, 98 % des porteurs ont fait état d'une satisfaction globale, renforçant la confiance des professionnels de la vue dans la recommandation de la solution aux jeunes patients.

De plus, les données de HOYA Vision Care indiquent que les porteurs de lentilles MiYOSMART Chameleon ont signalé une durée de port significative, en moyenne 12 heures par jour en semaine, même pendant les activités à l'extérieur, éliminant ainsi la nécessité de changer de lentilles. Cette durée de port prolongée promet une efficacité accrue dans la gestion de la myopie chez les enfants en maximisant potentiellement l'efficacité du traitement au fil du temps.

« HOYA comprend l'importance de la protection contre les UV et du confort en plein soleil pour vos jeunes patients. Appuyés par les résultats de notre Programme d'Expérience Précoce, nous recommandons vivement les Solutions Solaires MiYOSMART Sun comme la solution idéale pour offrir une protection solaire complète, un confort et une gestion de la myopie pour les jeunes patients myopes », a déclaré Kim Kochendorfer, RO, Responsable des Affaires Professionnelles chez HOYA Vision Care Canada. « Les lentilles solaires MiYOSMART Sun ont été conçues en pensant aux enfants pour atténuer bon nombre des préoccupations courantes que peuvent avoir les familles. Nous sommes fiers d'offrir des produits de pointe qui offrent confort et performances visuelles de haute qualité. »

En outre, du 1er mai au 31 décembre 2024, HOYA Vision Care Canada propose aux professionnels de la vue les lentilles MiYOSMART Chameleon et Sunbird au même prix que les lentilles MiYOSMART Clear. Pour en savoir plus sur la promotion et la gamme de lentilles MiYOSMART de HOYA, visitez en ligne et parler à leur gestionnaire de territoire de HOYA.

*Les lentilles MiYOSMART n'ont pas été approuvées pour une utilisation dans la gestion de la myopie dans tous les pays, y compris aux États-Unis, et ne sont actuellement pas disponibles à la vente dans tous les pays, y compris aux États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

En tant que leader mondial de la technologie optique, HOYA Vision Care est dédiée à fournir des solutions innovantes de soins de la vision pour chaque étape de la vie d'un patient. Partenaire indéfectible des professionnels des soins oculaires du monde entier, elle se situe à la pointe de l'excellence optique. Avec une présence mondiale, comprenant 43 laboratoires et une équipe croissante de 20 000 employés, HOYA Vision Care offre des lentilles innovantes et d'autres solutions de soins de la vision à des millions de personnes dans 110 pays. Pour plus d'informations ou pour entrer en contact, visitez www.hoyavision.ca.

