CoinEx organise une soirée au bord de la mer et réunit les leaders de l'industrie de la blockchain et les influenceurs à l'événement Token 2049 Dubai





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx , ViaBTC , et ViaBTC Capital sont ravis d'annoncer leur prochaine soirée au bord de la mer, en collaboration avec INTERHASH, qui aura lieu le 18 avril 2024 dans le cadre de l'événement Token 2049 Dubaï. Cet événement exclusif promet d'être une soirée inoubliable de réseautage, de divertissement et de célébration, réunissant des invités prestigieux de l'industrie de la blockchain et des personnalités influentes de l'espace crypto.

Plongez dans l'élégance du Verde Dubai, niché dans l'hôtel Jumeirah Beach. Profitez de l'emplacement magnifique au bord de la mer. Les clients seront accueillis dans une ambiance chaleureuse et accueillante, entourés par la beauté pittoresque du littoral de Dubaï.

Ce rassemblement remarquable est très attendu, avec plus de 800 personnalités prévus, représentant plus de 600 entreprises de blockchain de premier ordre, ainsi que plus de 90 influenceurs crypto de premier plan. Cette assemblée diversifiée de leaders de l'industrie et d'influenceurs favorisera un environnement propice au réseautage, au partage des connaissances et à la collaboration, ce qui en fera une plateforme idéale pour forger des liens précieux au sein de la communauté de la blockchain et de la cryptomonnaie.

Les festivités débuteront à 20 h 00 (UTC+4) par une brève période d'inscription, permettant aux invités de s'enregistrer et de recevoir leur badge personnalisé. À 20 h 30, la soirée débutera officiellement avec les hôtes et les co-hôtes qui prononceront de chaleureux discours de bienvenue, donnant ainsi le ton d'une soirée engageante et agréable.

« Nous sommes fiers d'organiser cette soirée au bord de la mer avec INTERHASH, pour favoriser la collaboration et l'innovation dans l'industrie de la blockchain et des cryptomonnaies. C'est une occasion exclusive pour les professionnels et les influenceurs de se connecter et d'échanger des idées dans un cadre luxueux », a déclaré Haipo Yang, fondateur et PDG de CoinEx, ViaBTC et ViaBTC Capital.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies établie en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de créer un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour le trading de cryptomonnaies, CoinEx permet à des personnes de différents niveaux d'expérience d'accéder sans effort au monde des cryptomonnaies en proposant des produits faciles à utiliser.

18 avril 2024 à 08:00

