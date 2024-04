L'aéroport international de Hamad reconnu comme le « meilleur aéroport au monde » lors des Skytrax World Airport Awards 2024





La porte d'entrée du Qatar a également été nommée « Best Airport Shopping » pour la deuxième fois de suite, et « Best Airport in the Middle East » pour la dixième année consécutive

DOHA, Qatar, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'aéroport international de Hamad (DOH) a de nouveau obtenu sa position en tant que « meilleur aéroport au monde » lors des prestigieux Skytrax World Airport Awards de 2024 qui se sont tenus au Passenger Terminal Expo 2024 à Francfort, en Allemagne. L'aéroport a également remporté le titre de « Best Airport Shopping » pour la deuxième fois de suite et de « Best Airport in the Middle East » pour la dixième année consécutive.

Badr Mohammed Al-Meer, directeur général du groupe Qatar Airways, qui a dirigé le développement et la croissance de l'aéroport international de Hamad au cours de la dernière décennie, a déclaré : « Il s'agit d'une réalisation remarquable pour l'aéroport international de Hamad, qui célèbre son 10e anniversaire d'excellence opérationnelle, reliant les passagers du monde entier de manière transparente. Il témoigne du dévouement de notre équipe et de nos partenaires, qui ont contribué à offrir aux passagers la meilleure expérience de voyage. Notre investissement continu dans nos installations et nos initiatives pionnières dans le commerce de détail et l'hôtellerie ont rendu cette réalisation possible. »

Al-Meer a poursuivi : « Le parcours des passagers, leurs besoins changeants et notre engagement à répondre à leurs attentes et à les dépasser sont au coeur de notre stratégie de croissance. Nous avons introduit un large éventail d'expériences à l'aéroport, notamment « Souq Al Matar », « Orchard » et des salons haut de gamme. Nous restons déterminés à repousser les limites de l'industrie pour maintenir notre position en tant que premier aéroport au monde. »

L'aéroport international de Hamad a franchi une étape importante en 2023, avec une augmentation exceptionnelle du trafic de passagers. Desservant plus de 45 millions de passagers, l'aéroport a connu une augmentation remarquable de 31 % par rapport à l'année précédente. L'aéroport a également accueilli de nouveaux partenaires aériens estimés, notamment Vistara, Iberia, Xiamen Airlines, Garuda Indonesia et Japan Airlines, et dessert plus de 250 destinations, y compris les vols de passagers, de fret et nolisés.

Alors que l'aéroport international de Hamad approche de sa 10e année d'exploitation, il prévoit une année 2024 animée. L'aéroport vise également à renforcer les efforts de durabilité grâce à des investissements dans de nouvelles technologies et à des initiatives pionnières axées sur l'industrie, renforçant ainsi sa position de leader dans l'industrie de l'aviation.

L'aéroport international de Hamad est une destination diversifiée pour son style de vie. Logé dans un terminal étendu, l'aéroport intègre des options de shopping et de restauration contemporaines, des installations de divertissement et de relaxation, et une collection d'art de classe mondiale d'artistes de renommée internationale.

L'aéroport international de Hamad a achevé avec succès la première phase de son projet d'expansion de l'aéroport, qui a considérablement augmenté sa capacité et amélioré son offre multidimensionnelle.

Les fonctions commerciales et opérationnelles de l'aéroport sont gérées par MATAR, la Qatar Company for Airports Management and Operation et une filiale de Qatar Airways Group.

