À l'aube du Jour de la Terre - Les six motivations de la population québécoise pour adopter un mode de vie plus écoresponsable





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - La propension de la population québécoise à adopter des gestes écoresponsables au quotidien ne cesse de prendre de l'ampleur. Ces actions et ces choix de consommation ne sont toutefois pas nécessairement motivés uniquement par l'environnement et le bien-être de la planète, comme on pourrait le croire. C'est donc afin de comprendre à la fois ces freins et aspirations que RECYC-QUÉBEC s'est associée avec l'organisme OneEarth Living pour identifier les motivations pour tendre vers un mode de plus vie plus durable au Québec.

À l'aube du Jour de la Terre et dans le contexte d'urgence climatique, une recherche a permis d'identifier six motivations qui apportent un éclairage pour toutes les organisations qui cherchent à favoriser un changement de comportement positif en faveur de l'environnement. RECYC-QUÉBEC est ainsi fière de rendre publics des données et des outils pour aider la prise de décision et faciliter les efforts de sensibilisation des citoyens, des entreprises et des municipalités dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques.

Il y a assurément plus d'une manière de vivre de façon écoresponsable. Que ce soit pour suivre les tendances écoresponsables, pour connecter avec les groupes auxquels l'on s'identifie, pour optimiser les économies et le budget familial ou par souci de confort et d'utilité, de multiples facteurs poussent les Québécois et Québécoises à adopter des pratiques respectueuses pour l'environnement, consciemment ou non. Les six motivations identifiées sont les suivantes :

Tendances écoresponsables et locales (22 %)

Magasinage, mode et vie sociale (23 %)

Mode de vie sain et engagement communautaire (16 %)

Économies et gestion budgétaire (16 %)

Confort et utilité (13 %)

Abondance et plaisirs maximisés (10 %)

Un guide pratique pour les quartiers du Québec

Dans le cadre de ce nouveau rapport, un guide d'action est également disponible pour faciliter la transition en faveur d'un mode de vie plus écoresponsable à l'échelle d'un quartier et d'une communauté. Par exemple, à l'échelle locale, il est souhaitable de prioriser certaines actions pour réduire l'impact des changements climatiques sur l'environnement, tout en favorisant un mode de vie inclusif et équitable. Le guide d'action propose des solutions en six modules et un grand défi écoresponsable :

Fêtes de quartier

Qualité des biens (ex. : prolonger la durée de vie, réparabilité, échange et partage)

Gains importants pour la planète

Alimentation écoresponsable

Transitions de vie (ex. : déménagement, arrivée d'un enfant, retraite)

Liens à tisser dans sa communauté

Un grand défi écoresponsable pour propulser son quartier vers l'écoresponsabilité

Webinaire : Six motivations pour un mode de vie plus écoresponsable au Québec

Dans la foulée, RECYC-QUÉBEC organise également un webinaire gratuit pour explorer les raisons derrière les six motivations à adopter un mode de vie plus écoresponsable. Une boîte à outils pour passer à l'action dans votre organisation ainsi qu'un guide amusant à mettre en oeuvre dans son quartier seront également dévoilés. Ce rendez-vous s'adresse à toutes les personnes qui conçoivent des campagnes, des messages, des outils et des produits qui impliquent un changement de comportement vers un mode de vie plus durable : zéro déchet, vente et achat de biens usagés, gaspillage alimentaire, économie circulaire, transport actif, sobriété énergétique et bien plus.

Date : Jeudi 2 mai 2024

Heure : 12 h à 13 h

Inscription : Cliquez sur ce lien pour vous inscrire

Citations

« Afin de mieux répondre au mandat de RECYC-QUÉBEC, une approche axée sur le mode de vie des Québécois nous semblait nécessaire pour favoriser l'adoption de comportements responsables. De nouveaux outils basés sur une meilleure compréhension des motivations sont indispensables pour mobiliser tant les entreprises que le public dans cette démarche. »

Isabelle Moïse, directrice des opérations, Dossiers et développement stratégiques, RECYC-QUÉBEC

« Cette recherche est adaptée d'une étude originale sur les perceptions réalisée en Finlande. Nous l'avons adaptée à l'échelle canadienne pour comprendre ce qui motive les actions en faveur d'un mode de vie écoresponsable ici et comment en faire le courant dominant. Nous avons constaté des différences entre la Finlande, la Colombie-Britannique et Guelph-Wellington en Ontario. Ce nouveau portrait des motivations québécoises révèle l'importance de la dimension locale et du sentiment d'appartenance à une communauté pour cette province. »

Dagmar Timmer, directrice générale, Initiatives stratégiques, OneEarth Living

Un mode de vie écoresponsable, c'est quoi?

Un mode de vie plus écoresponsable signifie de poser des actions qui répondent aux besoins quotidiens et aux aspirations de chacun en plus de tenir compte de principes de respect à long terme de l'environnement physique, social et économique.

Liens connexes

À propos de OneEarth Living -- www.oneearthliving.org

OneEarth Living est un organisme à but non lucratif qui encourage l'adoption d'un mode de vie écoresponsable. En tant que leader mondial dans ce domaine, notre équipe collabore avec des partenaires tels que les Nations Unies, C40 Cities, Hot or Cool Institute, MakeWay et le BCIT Centre for Ecocities. OneEarth Living offre un soutien aux acteurs du changement à travers le Canada, qu'il s'agisse de responsables municipaux ou de citoyens actifs dans leurs quartiers. Nous soutenons les modes de vie à faible impact qui sont bénéfiques pour les gens et la planète.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

18 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :