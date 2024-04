SiAT s'associe à Zeon pour lancer une pâte conductrice innovante à base de SWCNT, améliorant la charge rapide et la densité énergétique des batteries





SiAT, l'un des principaux fabricants taïwanais de nanomatériaux avancés pour les batteries, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec la société japonaise Zeon Corporation. Cette collaboration marque l'introduction d'une pâte conductrice à base de nanotubes de carbone monoparois. Ce produit peut remplacer le noir de carbone ou être combiné avec lui pour servir d'additif conducteur dans les formulations de cathodes et d'anodes de batteries lithium-ion, et a de nombreuses applications dans les films transparents et le blindage électromagnétique.

Zeon produit des nanotubes de carbone monoparois (SWCNT) qui présentent des propriétés uniques, notamment un rapport d'aspect élevé, une grande pureté et une surface spécifique élevée. Zeon est l'un des premiers fabricants de SWCNT et a atteint une production de masse en 2015.

Les CNT ont tendance à se regrouper et à manquer de dispersibilité dans les milieux aqueux et non aqueux. La dispersion des nanomatériaux a toujours été un problème difficile à résoudre. SiAT dispose d'un savoir-faire technologique unique, d'une expérience et d'une capacité de production dans l'application de la dispersion des nanomatériaux pour la fabrication de la pâte conductrice de CNT.

Grâce au partenariat entre SiAT et Zeon, la nouvelle pâte conductrice SWCNT présente une excellente conductivité. Dans la formulation cathode/anode de batterie, seulement 1/20e d'additif de pâte conductrice SWCNT est requis par rapport à la pâte conductrice au noir de carbone, pour améliorer la durée de vie de la batterie et réduire les temps de charge. Cela augmente également la proportion de matières actives dans les formulations, augmentant ainsi la densité énergétique de la batterie.

L'engagement de SiAT en faveur de l'innovation dans la technologie des batteries est démontré par le lancement de la pâte conductrice SWCNT. Pour plus d'informations sur les produits SiAT, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur www.siat.cc.

À propos de Zeon

Zeon (TYO:4205) est un leader mondial des élastomères, polymères et produits chimiques spécialisés. Avec plus de 70 ans d'activité et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,5 milliards de dollars américains, Zeon possède à la fois l'expérience et l'expertise en chimie C4 et C5 pour offrir une large gamme de produits. Zeon Corporation emploie plus de 4 000 personnes dans le monde, avec son siège mondial à Tokyo et son siège régional aux États-Unis, à Singapour et en Allemagne.

À propos de SiAT

SiAT (Sino Applied Technology) est un fabricant taïwanais de nanomatériaux avancés pour les batteries de nouvelle génération. Créée en 2018, la mission de SiAT est d'accélérer la transition écologique en augmentant les performances des batteries grâce à ses nanomatériaux innovants. SiAT possède plusieurs brevets américains et européens dans la production de nanomatériaux. SiAT développe sa technologie dans son usine de fabrication à Taïwan et propose désormais des produits innovants, notamment une anode en nanosilicium, une pâte conductrice CNT, une pâte LMFP et une feuille d'aluminium à revêtement CNT.

