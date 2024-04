BLUETTI lance le programme Solar+ en Allemagne, offrant jusqu'à 400 000 euros de subventions en espèces pour l'alimentation en énergie solaire de la maison et des véhicules électriques





BERLIN, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, un pionnier des solutions de stockage d'énergie renouvelable, présente le programme Solar + en Allemagne, une initiative d'incitation pour les ménages qui installent une production solaire domestique avec un stockage d'énergie par batterie et des chargeurs de VE. Elle vise à rendre les modes de vie durables plus accessibles et plus abordables, en réduisant les coûts énergétiques et l'impact environnemental.

Le montant de la subvention varie en fonction de la taille du réseau solaire et de la capacité de la batterie installée. Les clients peuvent obtenir la subvention immédiatement après avoir passé commande et profiter d'autres économies en plus de la subvention KFW442. Afin d'assurer une distribution équitable, le programme est initialement limité à 100 places, les candidatures étant ouvertes dès maintenant et jusqu'au 30 juin.

« Nous sommes ravis d'introduire Solar+ en Allemagne, qui permet aux propriétaires d'alimenter leurs maisons et leurs véhicules avec de l'énergie solaire. C'est bon pour leurs portefeuilles et pour la planète, a déclaré William Liu, porte-parole de BLUETTI. Et grâce aux subventions généreuses et à une installation sans faille, nous rendons les solutions énergétiques durables plus accessibles à tous. »

Le programme Solar+ de BLUETTI offre une solution rationalisée de stockage d'énergie domestique, couvrant l'équipement, la conception, l'application, l'installation et la planification financière, le tout d'une manière efficace, abordable et simple. Les clients n'ont qu'à interagir avec une seule marque pour accéder à un système complet d'alimentation domestique.

Le système d'alimentation comprend des panneaux solaires sur le toit, un stockage d'énergie évolutif et des chargeurs de VE, offrant aux utilisateurs une approche simple pour produire, stocker et utiliser leur propre énergie solaire. Les propriétaires peuvent personnaliser leur capacité de stockage d'énergie de 4,9 kWh à 39,6 kWh, en stockant l'énergie solaire excédentaire pour une recharge de VE rentable ou une utilisation en heures de pointe nocturnes. Les bornes de recharge de VE sont compatibles avec 95 % des modèles de VE, y compris Tesla.

« Nos équipements électriques ont obtenu toutes les certifications nécessaires, telles que CE et ICE, et nous nous sommes associés à plus de 300 entreprises d'installation à travers l'Allemagne pour des services rapides et fiables. Les utilisateurs n'ont qu'à communiquer leurs besoins, et nous nous occuperons du reste. Passer à l'énergie solaire n'a jamais été aussi simple », a ajouté William Liu.

À propos de BLUETTI :

Engagé dans un avenir durable, BLUETTI fournit des solutions de stockage d'énergie respectueuses de l'environnement et abordables pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF (Lighting An African Family ? éclairer une famille africaine), BLUETTI a permis à plus de 100 000 familles africaines de gagner en autonomie dans des régions non raccordées au réseau électrique. Soucieux d'innover et de répondre aux besoins des clients, BLUETTI s'est imposé comme un leader industriel de confiance dans plus de 100 pays à travers le monde.

https://de.bluettipower.eu/pages/solar-plus

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388124/Bluetti_EP600.jpg

18 avril 2024 à 02:50

