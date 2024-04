Redwood Software reçoit le prix SAP® Pinnacle Award 2024 dans la catégorie New Partner Application





FRISCO, Texas, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software a annoncé aujourd'hui avoir reçu un prix SAP® Pinnacle Award 2024 dans la catégorie New Partner Application, qui récompense ses contributions exceptionnelles en tant que partenaire SAP. SAP remet chaque année ces prix aux meilleurs partenaires qui ont excellé dans le développement de leur partenariat avec SAP et qui ont aidé les clients à mieux fonctionner. Les gagnants et les finalistes des 26 catégories ont été sélectionnés sur la base de recommandations de SAP, de commentaires des clients et d'indicateurs de performance.

« Les SAP Pinnacle Awards mettent en avant les contributions exceptionnelles de notre écosystème tout au long du parcours de valeur client. Les partenaires lauréats sont reconnus pour avoir permis à leurs clients de tirer le meilleur parti de services et de solutions cloud innovants », a déclaré Christian Klein, directeur général et membre du conseil d'administration de SAP SE.

« Recevoir le prestigieux prix SAP Pinnacle Award dans la catégorie New Partner Application est une reconnaissance exceptionnelle du succès de Redwood Software qui aide les clients à obtenir des résultats commerciaux essentiels à leur mission, en connectant de manière transparente les applications, les processus commerciaux et les données pour créer des structures d'automatisation. Notre plateforme cloud RunMyJobs, leader du marché, est très précieuse pour les clients de SAP qui cherchent à gagner en efficacité et à améliorer les processus en maintenant de manière unique un clean core. Redwood est également certifié RISE pour les clients du programme RISE with SAP, garantissant des opérations fiables avant, pendant et après leur transition vers SAP S/4HANA Cloud », a déclaré Kevin Greene, directeur général de Redwood.

Le partenariat de longue date entre Redwood et SAP donne lieu à des co-innovations, à des intégrations préconstruites transparentes et à un alignement de la feuille de route des produits, faisant de Redwood le planificateur de tâches le plus fiable pour les clients SAP. En soutenant de manière proactive les solutions et les innovations SAP actuelles et futures avec un minimum de développement et de personnalisation, les solutions Redwood permettent aux clients SAP de maintenir un clean core.

Redwood détient plusieurs certifications SAP, y compris SAP S/4HANA et RISE with SAP, et fournit des connecteurs natifs pour toutes les éditions de SAP, y compris les anciens systèmes ERP et SAP S/4HANA, qu'ils soient publics, privés ou sur site. Redwood est un sponsor Gold de l'événement SAP Sapphire & ASUG Annual Conference Orlando du 3 au 5 juin 2024 et de l'événement Sapphire Barcelona du 11 au 13 juin 2024, avec des interventions prévues pour les deux événements.

Les SAP Pinnacle Awards mettent en lumière d'éminents partenaires pour reconnaître leur dévouement au travail d'équipe, leur innovation exceptionnelle et leur capacité à aider les clients à atteindre leurs objectifs.

À propos de Redwood Software

Redwood Software est le leader des solutions de structures complètes d'automatisation pour les processus commerciaux critiques. Avec la première plateforme complète d'automatisation composable basée sur SaaS spécialement conçue pour l'ERP, nous croyons au pouvoir transformateur de l'automatisation. Nos solutions inégalées vous permettent d'orchestrer, de gérer et de surveiller vos flux de travail sur n'importe quelle application, service ou serveur ? dans le cloud ou sur site ? en toute confiance et en gardant le contrôle. L'équipe mondiale de Redwood, composée d'experts en automatisation et d'ingénieurs en réussite clients, fournit des solutions et un soutien de classe mondiale conçus pour vous donner la liberté et le temps d'imaginer et de définir votre avenir. Sortez des mauvaises herbes et admirez la forêt, avec Redwood Software.

www.redwood.com

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias :

Liz Reilly

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg

18 avril 2024 à 00:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :