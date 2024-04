CGTN : La Chine et l'Allemagne accordent plus de résilience et de vitalité aux liens bilatéraux





BEIJING, 17 avril 2024 /CNW/ - Une récente enquête sur la confiance des entreprises publiée par la Chambre de commerce allemande en Chine révèle une confiance dans les perspectives de coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Allemagne. Parmi les 566 entreprises membres sondées, 91 % ont exprimé leur intention de poursuivre leurs activités en Chine, et plus de la moitié d'entre elles ont déclaré qu'elles avaient l'intention d'accroître leurs investissements sur le marché chinois.

L'an dernier, plusieurs grandes entreprises allemandes, dont Siemens, Mercedes-Benz, BASF, Volkswagen et BMW, ont continué d'accroître leurs investissements en Chine, ce qui a renforcé leur confiance dans le marché chinois.

« La coopération entre la Chine et l'Allemagne profite non seulement aux deux parties, mais aussi au monde en général », a déclaré le président chinois Xi Jinping mardi lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qui effectue une visite officielle de trois jours en Chine.

Plus le monde est instable, plus les deux parties ont besoin de renforcer la résilience et la vitalité de leurs relations, a déclaré M. Xi, appelant à des efforts conjoints pour maintenir l'orientation globale de la coopération et du développement dans les liens bilatéraux croissants.

La coopération entre la Chine et l'Allemagne ne comporte pas de risques, mais des possibilités

M. Scholz a visité la coentreprise sino-allemande Bosch Hydrogen Powertrain Systems (Chongqing) Co., Ltd. et a expérimenté l'assemblage de modules d'alimentation à pile à hydrogène, ainsi que le centre d'innovation de l'entreprise allemande Covestro en Asie-Pacifique, lors d'un voyage à Chongqing et à Shanghai, en Chine.

« J'ai été impressionné par la coopération étroite et solide entre les entreprises allemandes et chinoises », a-t-il déclaré à M. Xi.

La coopération économique et commerciale a toujours joué un rôle essentiel dans les relations entre la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne accorde une plus grande attention à l'élargissement de sa coopération avec la Chine dans le domaine de l'innovation, en particulier dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle (VEN).

Grâce à ses efforts, la Chine est devenue une plaque tournante de l'innovation en matière de VEN, attirant les entreprises automobiles allemandes à accroître leurs investissements en Chine.

Une nouvelle coentreprise créée par Mercedes-Benz Group China Ltd. et BMW Brilliance Automotive Ltd. a été enregistrée à Beijing. Volkswagen Group China a annoncé le 11 avril qu'elle investira 2,5 milliards d'euros (environ 2,68 milliards de dollars) dans l'expansion de son centre d'innovation à Hefei, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, afin d'accroître son rythme d'innovation en Chine.

La coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Allemagne n'est pas un « risque », mais une garantie pour une relation bilatérale stable et une possibilité pour l'avenir, a déclaré M. Xi à M. Scholz.

Notant que la Chine et l'Allemagne sont des pays fondés sur les industries et qui soutiennent à la fois le libre-échange et la mondialisation économique, Xi Jinping a déclaré qu'il est important que les deux pays restent vigilants face à la montée du protectionnisme. Ils doivent adopter une vision objective et dialectique de la question de la capacité de production selon une perspective du marché et mondiale et fondée sur les lois de l'économie, et consacrer davantage d'efforts à la discussion sur la coopération.

Progrès solides et soutenus des liens bilatéraux

Cette année marque le 10e anniversaire de l'établissement d'un partenariat stratégique global entre les deux pays.

La consolidation et le développement de leurs relations revêtent une importance qui va au-delà de la portée bilatérale et a un impact majeur sur le continent eurasien et le monde entier, a noté M. Xi.

Le volume des échanges bilatéraux s'est établi à 253,1 milliards d'euros en 2023, au cours desquels la Chine a maintenu sa position de principal partenaire commercial de l'Allemagne pour la huitième année consécutive.

En juin dernier, les deux pays ont tenu la septième consultation intergouvernementale Chine-Allemagne, convenant d'une coopération accrue dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques, de l'innovation, de la fabrication de pointe et de l'enseignement professionnel.

Les deux parties ont tenu le troisième dialogue financier de haut niveau entre la Chine et l'Allemagne à Francfort en octobre dernier, atteignant 25 consensus de coopération. Le 11 avril 2024, le Forum de dialogue Chine-Allemagne sur la coopération financière a eu lieu à Beijing, dans le but d'approfondir la coopération financière et d'obtenir davantage de résultats mutuellement bénéfiques.

« Tant que les deux parties maintiendront le respect mutuel, chercheront un terrain d'entente tout en réservant des différences, amélioreront les échanges et l'apprentissage mutuel et poursuivront une coopération gagnant-gagnant, les relations entre la Chine et l'Allemagne continueront de connaître des progrès solides et soutenus », a déclaré M. Xi.

