Augmentation du salaire minimum : une hausse modérée, mais qui ajoute un coût de plus





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui a lieu l'augmentation du salaire minimum à 15,75 $, équivalant à une hausse de 3,3 %. Bien qu'elle soit modérée, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) rappelle que cette hausse représente un coût additionnel annuel de 1 197,14 $ par employé au salaire minimum.

La FCEI, est satisfaite que le ministre du Travail, Jean Boulet, n'ait pas cédé aux pressions syndicales pour augmenter le salaire minimum à 20 $/h.

« La hausse du salaire minimum s'ajoute aux autres augmentations de coûts qui frappent les PME de tous côtés, comme récemment avec les tarifs d'électricité. De surcroit, elles doivent déjà composer avec un lourd endettement, des pertes économiques causées par la pénurie de main-d'oeuvre et un fardeau fiscal désavantageux avec des taxes sur la masse salariale de 30 % plus élevées ici que la moyenne canadienne », commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Selon les dirigeants de PME, les meilleurs moyens pour les accompagner lors d'une hausse du salaire minimum seraient de réduire le fardeau fiscal global (79 %), de baisser les taxes sur la masse salariale (73 %) ou d'offrir des crédits d'impôt (58 %). D'ailleurs, plusieurs sondages de la FCEI démontrent qu'une réduction du fardeau fiscal pour les PME irait directement pour augmenter les conditions salariales de leurs employés.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 21 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

1 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :