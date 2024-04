L'Office of Health Economics : selon un nouveau rapport, les programmes de vaccination pour adultes ont des retombées socio-économiques jusqu'à 19 fois supérieures à l'investissement initial





Un nouveau rapport publié aujourd'hui indique que les programmes de vaccination pour adultes peuvent générer des bénéfices socio-économiques jusqu'à 19 fois supérieurs à leur investissement initial. Ce équivaut à 4 637 dollars de bénéfices financiers nets pour la population sur un programme complet de vaccination.

L'étude, qui est une analyse inédite des programmes de vaccination pour adultes réalisée par l'Office of Health Economics (OHE) et commandée par la FIIM (1), a examiné quatre vaccins pour adultes (grippe, infections à pneumocoques, virus respiratoire syncytial (VRS) et zona) dans dix pays où ils sont disponibles : Australie, Brésil, France, Allemagne, Italie, Japon, Pologne, Afrique du Sud, Thaïlande et Etats-Unis.

Les programmes de vaccination permettent un important retour sur investissement pour les pouvoirs publics, grâce aux économies réalisées par les systèmes de santé et aux bénéfices socio-économiques au sens large. La prévention de ces maladies réduit le nombre de rendez-vous médicaux en ville et à l'hôpital, générant des économies précieuses pouvant être allouées ailleurs. En outre, la population active reste en bonne santé tout au long de la vie, ce qui peut stimuler la productivité économique.

Les programmes de vaccination des adultes peuvent même avoir des retombées socio-économiques proportionnelles à ceux des enfants (2). Malheureusement, l'accès à ces programmes de vaccination pour les adultes est inégal dans le monde, et leur intégration dans des calendriers de vaccination de routine est limitée.

La professeure Lotte Steuten, directrice générale adjointe de l'OHE et coautrice du rapport, déclare :

« De plus en plus de pressions, comme le vieillissement de la population, s'exercent sur les systèmes de santé en difficulté, et il est urgent de passer à une approche basée sur la prévention. Notre rapport montre que les programmes de vaccination pour adultes peuvent jouer un rôle essentiel dans cette bascule ».

« Nos résultats indiquent que les coûts sont couverts plusieurs fois par les bénéfices apportés à la population lorsque les pouvoirs publics investissent dans des programmes de vaccination pour adultes. Ces retombées se traduisent par des bénéfices individuels, familiaux et communautaires, et elles constituent un appel évident à l'action pour les pays qui n'ont pas encore mis en oeuvre des programmes de vaccination robustes ».

Les chercheurs ont utilisé un cadre méthodologique établi d'évaluation de la valeur des vaccins mais ont découvert un manque de données sur de nombreux éléments. Ces lacunes, associées à l'absence de méthodes reconnues dans l'évaluation des programmes de vaccination, signifie que les retombées positives estimées dans l'analyse sont probablement sous-estimées.

Il sera essentiel de combler ce manque de données probantes pour répondre à l'ambition du Programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Cela implique une priorité stratégique visant à garantir que « toutes les populations bénéficient des vaccinations recommandées tout au long de leur vie », et souligne explicitement le besoin d'une mise en oeuvre orientée sur les données.

Laetitia Bigger, directrice de la politique des vaccins de la FIIM, ajoute :

« Cette étude importante permet d'adopter un nouvel angle de vue en montrant que les programmes de vaccination pour adultes apportent de réels avantages aux systèmes de santé et aux populations du monde entier ».

« Les vaccins constituent l'une des mesures de santé publique les plus efficaces d'un point de vue sanitaire et peuvent également devenir un moteur puissant d'économies ».

« Il est essentiel que ces bénéfices soient mieux appréhendés si nous voulons que les populations concernées par les programmes de vaccination pour adultes puissent y accéder ».

Maarten Postma, professeur de pharmacoéconomie à l'université de Groningue (Pays-Bas) et analyste de la méthodologie du rapport, a signalé :

« L'évaluation de la valeur de la vaccination pour adultes permet aux décideurs politiques d'avoir une meilleure connaissance des bénéfices et des coûts associés. Ce rapport complet a examiné quatre vaccins pour adultes au niveau international en utilisant un cadre méthodologique rigoureux pour en estimer la valeur ».

(1) La Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM) est l'instance de représentation de l'industrie pharmaceutique innovante en relations officielles auprès des Nations Unies.

(2) À l'aide de l'approche de la valeur d'une vie statistique, on a calculé que le retour sur investissement pour 10 programmes de vaccination des enfants était de 51,0 de 2011 à 2020 et de 52,2 de 2021 à 2030. (Source : https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00103).

- FIN -

Notes aux rédacteurs

A propos du rapport

L'intégralité du rapport « The Socio-Economic Value of Adult Immunisation Programmes » est disponible à l'adresse suivante : https://www.ohe.org/publications/the-socio-economic-value-of-adult-immunisation-programmes/

À propos de l'OHE

Avec plus de 60 ans d'expertise, l'Office of Health Economics (OHE) est le plus ancien organisme indépendant de recherche en économie de la santé au monde. Chaque jour, nous travaillons à l'amélioration des soins de santé par le biais de recherches, d'analyses et de formations pionnières et innovantes.

En tant que leader d'opinion et éditeur mondial dans le domaine de l'économie de la santé, des soins de santé et des sciences du vivant, nous travaillons en partenariat avec des universités, des pouvoirs publics, des systèmes de santé et l'industrie pharmaceutique afin d'étudier les défis mondiaux en matière de santé en vue d'apporter des réponses.

En tant qu'organisme de recherche indépendant, agréé par les autorités et à but non lucratif, notre réputation internationale pour la qualité et l'indépendance de nos recherches est la première préoccupation de toutes nos actions. L'OHE fournit des ressources, des recherches et des analyses indépendantes et innovantes dans les domaines de l'économie de la santé, de la politique de la santé et des statistiques de la santé. Nos travaux éclairent la prise de décision en matière de soins de santé et de questions pharmaceutiques au niveau mondial.

Tous nos travaux sont disponibles gratuitement en ligne à l'adresse suivante : www.ohe.org

À propos de la FIIM

La Fédération internationale de l'industrie du médicament représente plus de 90 entreprises et associations pharmaceutiques innovantes dans le monde entier. Les quelque trois millions d'employés de notre secteur découvrent, développent et fournissent des médicaments et des vaccins qui font progresser la santé mondiale. Basée à Genève, la FIIM entretient des relations officielles avec les Nations Unies et met son expertise au service de la communauté mondiale de la santé pour l'aider à améliorer la vie des populations partout dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web à l'adresse suivante : ifpma.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2024 à 19:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :