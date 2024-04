SAS fait progresser des solutions pour l'industrie grâce à des modèles d'IA intégrés





Des modèles d'IA sur mesure et légers facilitent un déploiement rapide avec des coûts indirects peu élevés

LAS VEGAS, le 17 avril 2024 /CNW/ - SAS INNOVATE -- Aujourd'hui, dans le cadre de SAS Innovate, SAS-- un pionnier des solutions de données et d'IA-- a dévoilé une approche révolutionnaire permettant aux organisations de s'attaquer de front aux défis commerciaux. En introduisant des modèles d'IA légers propres à chaque industrie pour des licences individuelles, SAS dote les organisations d'une technologie d'IA facilement déployable pour mettre en production des cas d'utilisation réels avec une efficacité inégalée.

Le fournisseur de logiciels d'IA SAS est particulièrement bien placé pour mettre à profit ses décennies d'expertise dans l'application de modèles d'IA évolutifs et fiables pour les marques mondiales de premier plan des secteurs de la finance, des soins de santé et de la fabrication, ainsi que pour les institutions gouvernementales.

« SAS fait évoluer son portefeuille afin de répondre aux besoins plus vastes des utilisateurs et d'obtenir des parts de marché grâce à de nouvelles offres innovantes », a déclaré Chandana Gopal, directrice de la recherche pour l'avenir de l'intelligence chez IDC. « SAS est prêt à productiser des modèles développés sur les actifs de base, les talents et la propriété intellectuelle de SAS, issus de sa vaste expérience de travail avec les clients pour résoudre les problèmes de l'industrie. »

Dans le marché actuel, la consommation de modèles est principalement axée sur les grands modèles de langage (LLM) pour l'IA générative. En réalité, les LLM ne représentent qu'une infime partie des besoins de modélisation des déploiements de production réels de l'IA et de la prise de décisions des entreprises. Avec sa nouvelle offre, SAS va au-delà des LLM et propose des modèles d'IA déterministes ayant fait leurs preuves au sein de l'industrie, à destination de secteurs d'activités englobant des cas d'utilisation comme la détection de la fraude, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la gestion d'entité, la conversation de documents, l'intégrité des paiements dans le domaine des soins de santé, et plus encore.

Contrairement aux mises en oeuvre traditionnelles d'IA, qui peuvent être lourdes et prendre du temps, les modèles propres à l'industrie de SAS sont conçus pour une intégration rapide, permettant aux organisations d'opérationnaliser une technologie d'IA fiable et d'accélérer la réalisation d'avantages tangibles et de résultats fiables.

Agrandir sa présence sur le marché

Les organisations font face à des pressions pour être en concurrence de manière efficace et se tournent vers l'IA pour obtenir un avantage concurrentiel. En même temps, la dotation en personnel des équipes de science des données n'a jamais été aussi compliquée en raison de la pénurie de compétences dans le domaine de l'IA. Par conséquent, les entreprises exigent de la souplesse dans l'utilisation de l'IA pour résoudre leurs problèmes et exigent des solutions d'IA flexibles pour générer rapidement des résultats commerciaux. Les modèles à la fois faciles à utiliser et puissants de SAS, adaptés à l'entreprise, permettent aux organisations de bénéficier d'un demi-siècle de leadership de SAS dans l'ensemble des industries.

La fourniture de modèles industriels sous forme de forfaits est l'un des résultats de l'engagement pris par SAS d'investir 1 milliard de dollars dans des solutions industrielles alimentées par l'IA. Comme indiqué dans cette annonce faite en mai 2023, cet investissement dans l'IA s'appuie une attention toute particulière de la part de SAS dans le domaine de la fourniture de solutions intégrées pouvant relever les défis de l'industrie dans les secteurs bancaires, gouvernementaux, et des soins de santé, entre autres, s'étalant sur plusieurs décennies.

« Les modèles sont le complément parfait à nos solutions existantes et nos offres de plateforme SAS Viya, et ils répondent à des besoins commerciaux variés auprès de différents publics, garantissant que l'innovation atteint chaque recoin de notre écosystème », a déclaré Udo Sglavo, vice-président de l'IA et de l'analyse chez SAS. En adaptant notre approche en vue de comprendre les besoins spécifiques de chaque industrie, nos cadres permettent aux entreprises de prospérer dans leurs environnements distincts. »

Démocratiser l'IA

SAS démocratise l'IA en offrant des modèles d'IA légers et prêts à l'emploi , ce qui rend l'intelligence artificielle accessible, peu importe le niveau de compétence, en commençant par un assistant alimenté par l'IA conçu pour l'optimisation des espaces d'entreposage. Tirant parti de technologies telles que les grands modèles de langage, ces assistants s'adressent aux utilisateurs non techniques, traduisent les interactions en flux de travail optimisés de façon transparente et aident à prendre des décisions de planification plus rapides.

« Les modèles SAS offrent aux organisations une IA flexible, rapide et accessible qui répond aux défis de l'industrie, a déclaré M. Sglavo. « Que vous soyez un débutant dans le domaine de l'IA ou que vous cherchiez à accélérer l'expansion de l'IA dans l'ensemble de votre entreprise, SAS offre une profondeur et une ampleur inégalées pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise. »

Les premiers modèles SAS devraient être généralement disponibles plus tard cette année. Pour en savoir plus sur SAS Applied AI and Modeling, cliquez ici : https://blogs.sas.com/content/tag/applied-ai-modeling/.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite dans le cadre de SAS Innovate, l'événement en matière de données et d'IA pour les chefs d'entreprise, les utilisateurs techniques et les partenaires SAS. Pour se tenir au courant des dernières nouvelles de SAS, suivez @SASsoftwareNews sur X/Twitter.

À propos de SAS SAS est un chef de file mondial en matière de données et d'IA. Grâce au logiciel SAS et à des solutions spécifiques à chaque industrie, les organisations transforment les données en décisions fiables. SAS vous offre la « puissance de savoir » (THE POWER TO KNOW®).

SAS et tous les autres noms de produits et de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées ou des marques de commerce de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Le symbole® désigne une marque déposée aux États-Unis. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Copyright © 2024 SAS Institute Inc. Tous droits réservés.

Personne-ressource à la rédaction :

Jennifer James

[email protected] 202-210-4180

sas.com/news

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385028/SAS_innovate.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/SAS_v1_Logo.jpg

SOURCE SAS Institute Inc.

17 avril 2024 à 16:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :