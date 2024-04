YVR de retour en première place en tant que meilleur aéroport d'Amérique du Nord





Ce prix récompense nos progrès en matière d'exploitation, d'accessibilité et d'expérience des voyageurs et voyageuses

MUSQUEAM TERRITORY and RICHMOND, BC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Aéroport international de Vancouver (YVR) a été nommé meilleur aéroport d'Amérique du Nord à l'occasion des Skytrax World Airport Awards à Frankfurt, en Allemagne. Skytrax est reconnu comme le plus prestigieux classement mondial des aéroports, les prix étant décernés en fonction de votes effectués par plus de 13 millions de passagers et passagères dans le monde.

C'est en 2021 que YVR a reçu le prix du meilleur aéroport d'Amérique du Nord pour la dernière fois. Après une pandémie mondiale et son lot de répercussions sur l'aviation, l'aéroport de Vancouver s'est concentré sur des priorités stratégiques clés, et ce, pour le bien des voyageurs et voyageuses, de la communauté et de l'économie qui la soutient.

« Notre retour à la place de meilleur aéroport d'Amérique du Nord résulte du dévouement et du travail acharné de nos équipes, et de tous ceux et celles qui travaillent ici à YVR pour servir les voyageurs et voyageuses, ainsi que notre communauté », a déclaré Tamara Vrooman, présidente et directrice générale à l'Aéroport international de Vancouver. « Qu'il s'agisse de l'équipe qui accueille le public à l'entrée, des personnes qui transportent les marchandises et les valises, du personnel qui assure notre sécurité pendant un voyage ou encore des équipes qui entretiennent et nettoient nos installations : 26 000 personnes travaillent à notre aéroport tous les jours avec fierté et dévouement. Cette reconnaissance leur appartient, et je souhaite les mettre à l'honneur et les remercier pour tout leur travail au cours de cette dernière année. »

En 2023, YVR a servi 24,9 millions de voyageurs et voyageuses, et a mis en oeuvre un certain nombre d'améliorations opérationnelles, tout en accroissant les collaborations avec le gouvernement et les compagnies aériennes, le tout dans le but de renforcer la résilience et d'offrir une expérience de voyage plus efficace et prévisible. Cela comprend le fait d'offrir des programmes et initiatives d'accessibilité répondant aux divers besoins des voyageurs et voyageuses, et du personnel, allant d'un nouveau programme d'accueil dans la zone de débarquement au langage des signes sur les tableaux d'information se trouvant à chaque porte d'embarquement.

Les récompenses Skytrax World Airport Awards sont mondialement reconnues et sont attribuées en fonction de votes de passagers et passagères recueillis par le plus grand sondage annuel sur la satisfaction des clients des aéroports, couvrant plus de 550 aéroports. Le sondage et le classement ne dépendent d'aucune intervention ni opinion de la part de l'aéroport. Le sondage évalue l'expérience de la clientèle de tous les domaines de première ligne de tous les services et installations de l'aéroport.

YVR est le seul aéroport à avoir reçu le prix de meilleur aéroport d'Amérique du Nord à 14 reprises.

À PROPOS DE YVR

L'aéroport international de Vancouver (YVR) est un carrefour mondial diversifié qui relie les personnes, le fret, les données et les idées, servant de plateforme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés par le fait de soutenir le développement économique régional et de faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Pour ce faire, nous nous efforçons de servir nos passagers et passagères, nos partenaires, nos travailleurs et travailleuses, et notre communauté tout en misant sur la modernisation numérique, le leadership climatique, la réconciliation et la durabilité financière.

