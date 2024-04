Armis acquiert Silk Security pour intégrer à Armis Centrixtm les meilleures solutions de hiérarchisation et de remédiation en matière de sécurité





Armis, l'entreprise de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, annonce aujourd'hui l'acquisition de Silk Security, une plateforme de hiérarchisation et de remédiation des cyber-risques de premier plan.

Armis a acquis la société Silk Security pour un montant total de 150 millions de dollars. L'entreprise intégrera la plateforme Silk à la solution Armis Centrixtm AI based Vulnerability Prioritization and Remediation pour renforcer ses capacités et être capable de fournir aux équipes de sécurité une vue consolidée des résultats de sécurité qui englobent toutes les sources de données, y compris les outils de sécurité sur site, dans le cloud, en passant par le code et les applications, et de gérer entièrement et automatiser la remédiation.

« Les entreprises et les gouvernements du monde entier ont besoin d'une plateforme capable de traiter l'ensemble du cycle de vie des menaces de cybersécurité », déclare Yevgeny Dibrov, PDG et cofondateur d'Armis. « Compte tenu de la complexité et de la dynamique du paysage actuel des menaces, les technologies existantes et les solutions ponctuelles ne sont plus adaptées. Pour garantir que la totalité de la surface d'attaque est à la fois défendue et gérée en temps réel, les entreprises ont besoin d'une solution complète qui quantifie et réduit continuellement les risques grâce à une hiérarchisation et une remédiation des résultats de sécurité les plus importants à tout moment et dans n'importe quel environnement. »

Silk Security a été fondée en 2022 par trois professionnels de la sécurité : Yoav Nathaniel, PDG, Or Priel, CPO et Bar Katz, CTO. Tous les trois ont constaté à quel point le processus actuel de remédiation des alertes est frustrant pour les utilisateurs, les équipes opérationnelles et les parties prenantes de l'entreprise. Silk Security a levé 12,5 millions de dollars auprès d'Insight Partners, du fonds Crowdstrike Falcon et de Hetz Ventures.

« Nous sommes à la fois ravis de cette coopération avec Armis et d'intégrer notre technologie dans la pile de solutions d'Armis. Les organisations du monde entier s'efforcent de répondre aux préoccupations croissantes en matière de risques de sécurité afin d'assurer la continuité de leurs activités. Ces préoccupations peuvent être résolues en élaborant des stratégies proactives visant à identifier, gérer et réduire ces risques », déclare Yoav Nathaniel, PDG et cofondateur de Silk Security. « Grâce à notre technologie et à cette intégration sans précédent, les clients de Silk Security et d'Armis bénéficieront d'un avantage puissant en profitant d'une approche globale de la gestion de l'exposition qui fonctionne même au sein d'organisations très complexes. »

Grâce à l'acquisition de Silk Security, Armis Centrixtm englobera désormais toutes les sources de données, y compris les outils de sécurité sur site, dans le cloud, en passant par le code et les applications. Les équipes de sécurité et de développement disposeront ainsi d'une vue consolidée de toutes les découvertes en matière de sécurité et seront en mesure d'exploiter efficacement le processus de remédiation.

Cette toute dernière acquisition complète la stratégie d'Armis consistant à mettre en place une plateforme complète capable de visualiser, de protéger et de gérer tous les actifs physiques et virtuels de l'entreprise. Au cours des huit dernières années, Armis a conçu et développé sa plateforme Armis Centrixtm alimentée par l'IA afin d'aborder tous les aspects de la gestion des cyber-expositions. De la découverte et de la gestion des actifs jusqu'à la détection des vulnérabilités, la hiérarchisation et désormais la remédiation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre blog.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans périmètre qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements nationaux ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24 h/24 et 7 j/7. Armis est une société privée établie en Californie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :