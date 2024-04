Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 : une expérience électrisante au Stade olympique pour le Jour de la Terre!





Le plus grand rendez-vous en Amérique du Nord pour essayer, analyser et comparer les dernières innovations et primeurs en matière de mobilité électrique.

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - La 7e édition du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) se déroulera au Stade olympique du 19 au 21 avril. Le plus important événement grand public consacré aux véhicules électriques et hybrides rechargeables en Amérique du Nord aura lieu encore cette année dans son lieu habituel malgré les travaux en cours sur le toit.

Avec l'abolition de la subvention, c'est le bon moment de choisir son véhicule au SVEM

«?Dès ce vendredi le 19 avril, les visiteurs auront accès à plus de 60 modèles de voitures électriques et hybrides, de 23 marques automobiles et 80 véhicules aux essais routiers.?Ce sont des nombres records pour notre salon. », détaille Luc Saumure, copromoteur et vice-président marketing du SVEM. L'événement tombe à point avec l'annonce, le 12 mars dernier, du gouvernement provincial concernant la subvention à l'achat d'une voiture hybride ou électrique. La subvention de 7000 $ sera réduite dès le 1e janvier 2025, avant d'être abolie en 2027. Luc Saumure précise : "Il est important que les gens comprennent que la subvention n'est accordée qu'une fois la voiture livrée. Avec les délais que l'on connait, c'est donc maintenant ou jamais pour faire un achat et se prévaloir de la subvention".

Grand attrait pour l'expérience essai-achat

Le Salon est une opportunité unique pour les consommateurs d'essayer gratuitement un véhicule électrique sur la route, dont de nouveaux modèles en primeur tels que la Volvo EX30, les Vokswagen ID.Buzz 2025 et ID.7 2025, la Fisker Ocean, la Polestar 3, la nouvelle Tesla Model 3 2024 et la Fiat 500e. L'absence de monoxyde de carbone évitant tout danger d'intoxication, les visiteurs pourront également faire des essais à l'intérieur du stade sur une piste de 650 pieds pour les vélos, scooters, trottinettes et tous autres petits véhicules. « L'essai d'un véhicule électrique ne se limite pas à une simple expérience, mais ouvre la voie à une nouvelle façon de penser la mobilité urbaine. Plusieurs visiteurs affluent pour découvrir, comparer et acquérir sur place. En réalité, le taux de conversion et le ratio d'achat dépassent largement ceux observés dans tout autre salon traditionnel de véhicules. », observe Luc Saumure.

Un parcours revisité en fonction des travaux

La décision de maintenir les activités au Stade olympique souligne un engagement à offrir une expérience exceptionnelle aux exposants et aux visiteurs. Malgré les défis logistiques, l'équipe du Salon du véhicule électrique a été en mesure de revoir le parcours en fonction des nouveaux espaces occupés afin d'assurer une visite optimale et agréable. Les visiteurs seront invités cette année à suivre une trajectoire pensée en différentes étapes à travers le Hall Est, la Mezzanine Est, le Hall Ouest et l'Esplanade. À noter également que les espaces du Salon ne sont en rien affectés par l'incendie du 21 mars dernier.

Une série de conférences

Plusieurs conférences sont prévues à l'agenda des trois jours de salon. Plusieurs joueurs importants de l'industrie tel que CAA-Québec, l'AVEQ, l'Académie Vast-Auto Distribution, Équiterre, le podcast Silence, on roule et le journaliste Benoit Charette ont confirmé leur participation.

Journée de l'industrie

L a Journée de l'industrie qui se tiendra le vendredi 19 avril sera l'occasion de connecter les intervenants des secteurs privé et public, actifs dans l'électrification des transports. Elle accueillera entre autres des fabricants de véhicules, de batteries et de composantes, des fournisseurs d'électricité et des développeurs d'infrastructures et de bornes. Également, des installateurs, des entrepreneurs, des propriétaires de flottes et des participants du grand public souhaitant approfondir leur expérience.

Daniel Melançon, président d'honneur 2024

Le chroniqueur et journaliste Daniel Melançon est le président d'honneur de l'édition 2024 du SVEM et sera présent sur place. Il oeuvre dans l'univers automobile, du golf et du sport depuis plus de 25 ans.

Horaire, billets et stationnement

Vendredi 19 avril : de 9 h à 21h, Journée de l'industrie. Ouverture officielle au public : 13 h à 21 h. Samedi 20 avril : 10 h à 18 h. Dimanche 21 avril : 10 h à 17 h. Admission générale 16 $, membres CAA à la billetterie sur place 14 $, gratuit pour les moins de 12 ans. Stationnement au Stade olympique, accès en métro par les stations Pie IX et Viau.

Détails au : www.svem.ca

