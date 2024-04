Le défi de trading européen de Bybit revient avec une nouvelle récompense





DUBAÏ, EAU, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Préparez-vous au retour du défi de trading européen ! Bybit , l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, est ravie d'annoncer une nouvelle saison de cet événement passionnant, qui offre aux traders européens la possibilité de démontrer leurs prouesses et de partager un prix pouvant aller jusqu'à 100 000 USDT.

Représentez votre pays et participez à la compétition pour remporter la gloire

Cette année, le défi de trading européen encourage la collaboration et la fierté nationale. Joignez vos forces à celles d'autres traders de votre pays et participez à la compétition pour propulser votre équipe au sommet du classement.

Période d'inscription : 10 avril 2024, 10 h UTC - 28 avril 2024, 10 h UTC

Période de compétition : 17 avril 2024, 00 h 00 (minuit) UTC ? 2 mai 2024, 23 h 59 UTC

Des étapes simples pour des gains importants

Rejoignez une équipe : inscrivez-vous et choisissez l'équipe de votre pays !*

Faites le plein : assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds sur votre compte.

Tradez pour remporter la victoire : atteignez le volume minimum de transactions.

Consultez le site Web de Bybit pour obtenir tous les détails sur la façon dont les performances de votre pays et vos transactions individuelles peuvent vous faire gagner une part de l'énorme cagnotte de 100 000 USDT, ainsi que des avantages exclusifs pour les nouveaux VIP ! Rendez-vous ici pour en savoir plus et vous inscrire dès aujourd'hui !

* Remarque : cet événement est réservé aux utilisateurs des pays européens, à l'exception de l'Allemagne, de l'Andorre, de la Biélorussie, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la Moldavie, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Russie, de Saint-Marin, des Pays-Bas, de la Turquie, de l'Ukraine et de la Cité du Vatican.

#Bybit / #TheCryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec 25 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, elle propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultrarapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Pour plus de détails sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press .

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.bybit.com

Pour suivre les dernières mises à jour, suivez : la communauté et les réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388057/Calling_All_European_Traders__Bybit_s_European_Trading_Challenge_Returns_a.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

17 avril 2024 à 11:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :