Budget 2024 : Le gouvernement fédéral précise les détails du premier programme national d'assurance contre les inondations qui sera lancé en partenariat avec les assureurs de dommages





OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - Dans le budget fédéral présenté aujourd'hui, le gouvernement a fait un autre pas en avant en créant un partenariat avec les assureurs de dommages du pays, afin de continuer la création du premier programme national d'assurance contre les inondations à faible coût pour les ménages à risque élevé d'inondation. En réponse, Celyeste Power, présidente et chef de la direction, Bureau d'assurance du Canada (BAC) a fait la déclaration suivante :

« L'engagement qu'a pris le gouvernement fédéral aujourd'hui aidera plus de 1,5 million de propriétaires à risque élevé d'inondation à avoir accès à une assurance abordable par l'entremise du programme national d'assurance contre les inondations lorsqu'il sera lancé l'an prochain.

C'est la mesure la plus importante que peut prendre le Canada pour mieux protéger les propriétaires du pays contre les risques financiers du changement climatique auxquels ils font déjà face.

Notre industrie est prête à soutenir le gouvernement dans l'opérationnalisation de ce programme crucial. Nous avons travaillé de concert avec le fédéral et les gouvernements provinciaux au cours des sept dernières années pour créer un programme qui convient à la géographie particulière et au marché du logement au Canada. L'industrie de l'assurance de dommages au Canada et le gouvernement fédéral ont déjà commencé à travailler afin de cadrer rapidement et de commencer à mettre en oeuvre le programme en 2025. Par contre, les discussions nécessaires entre le fédéral et les gouvernements provinciaux n'ont pas encore eu lieu. Sans les mécanismes de financement du fédéral et des provinces, les Canadiens à risque le plus élevé d'inondation ne seront pas protégés adéquatement.

Le nouveau programme prévoit offrir une protection financière aux ménages à risque élevé, tout en réduisant les coûts des sinistres pour le Trésor fédéral et ceux des provinces. Plutôt que de réagir après un événement catastrophique avec une aide financière, ce programme prévoit adopter une approche proactive et rentable de la gestion du fardeau financier lorsque survient la catastrophe. Les exigences d'admissibilité devraient dissuader la construction de nouvelles habitations dans des plaines inondables tout en favorisant la protection de ceux qui y vivent déjà, une exigence importante qui ne figurait pas dans le plan que le gouvernement a récemment annoncé concernant la construction de 3,87 millions de nouveaux logements.

Nous sommes heureux de continuer de travailler en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Sécurité publique Canada et le ministère des Finances du Canada pour réaliser notre vision commune qu'en 2025 les ménages du pays aient accès de façon homogène à l'assurance contre les inondations par l'entremise de leur police d'assurance habitation existante, offerte par les mêmes courtiers ou agents qui ont la confiance des propriétaires aujourd'hui.

Le BAC et ses membres sont heureux de continuer de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires afin d'établir le premier programme national d'assurance contre les inondations à faible coût visant à protéger les ménages à risque élevé lorsque la saison des inondations surviendra en 2025 et dans les années subséquentes. »

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et seront exposés à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens valorisent et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée sensible et résiliente qui offre des solutions d'assurance tant aux particuliers et qu'aux entreprises.

Pour les communiqués de presse, les articles de la publication « Au point », ou pour obtenir une entrevue avec un représentant du BAC, parcourez le site ibc.ca. Suivez-nous sur LinkedIn, X et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile pu entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422. Nous sommes là pour vous aider.

SOURCE Bureau d'assurance du Canada

17 avril 2024 à 11:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :