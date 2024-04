Peter Eckes, ancien directeur technique de BASF Agricultural Solutions, présidera le conseil d'administration de Harpe Bioherbicide





Le nouveau directeur apporte une expérience approfondie du marché de l'innovation à l'entreprise qui développe de nouvelles options naturelles de désherbage pour les agriculteurs et les consommateurs

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., une société de technologie agricole axée sur la fourniture de solutions herbicides naturelles et durables, a annoncé aujourd'hui que Peter Eckes , ancien président de BASF responsable de la R&D en matière de protection des cultures, de la R&D en matière de semences et de caractères et de la réglementation au sein de la division des solutions agricoles, a rejoint son conseil d'administration et en assurera la présidence.

« Nous sommes ravis de mettre la vaste expérience mondiale de Peter en matière de développement et d'innovation au service de notre mission, qui consiste à créer de nouvelles options naturelles de désherbage pour les agriculteurs et les consommateurs », a déclaré Bill Buckner, président-directeur général de Harpe Bioherbicide.

Grâce à une carrière de plus de 30 ans dans l'industrie agricole, M. Eckes possède une connaissance unique de ce qu'il faut faire pour introduire l'innovation à grande échelle sur le marché de l'agriculture moderne, sans perdre de vue les besoins des agriculteurs et des consommateurs.

« Harpe dispose d'une proposition de valeur convaincante et d'un plan d'affaires solide pour donner vie à des innovations nouvelles et naturelles en matière de désherbage, a déclaré M. Eckes. « Je me réjouis à l'idée de soutenir et d'accélérer les efforts de Harpe pour répondre au besoin essentiel de la prochaine génération de produits de désherbage et à la demande des consommateurs pour des intrants plus naturels. »

M. Eckes succède à Aidan J. Connolly, président d'AgriTech Capital, qui restera membre du conseil d'administration de Harpe Bioherbicide.

« Même s'il est important pour une start-up de se concentrer sur un objectif précis, de nouvelles perspectives peuvent faire toute la différence dans le monde », a déclaré M. Connolly. « Je travaille en étroite collaboration avec Peter pour m'assurer que nous tirons le meilleur parti de son leadership et que nous poursuivons sur la lancée de Harpe. »

Les autres membres du conseil d'administration de Harpe Bioherbicide sont le PDG Buckner, Kip Tom, PDG de Tom Farms et ancien ambassadeur des Nations unies, Robb Fraley, ancien directeur technique de Monsanto Co, Chad Brommer, cofondateur et directeur technique de Harpe Bioherbicide, et Daniel Pepitone, cofondateur et directeur de l'exploitation de Harpe Bioherbicide.

Outre ses fonctions de président du conseil d'administration, M. Eckes dirigera le comité consultatif scientifique de la société, qui comprend Adrian Percy, directeur exécutif de la N.C. Plant Sciences Initiative à la North Carolina State University, Stephen Powles, professeur à la University of Western Australia, et Wesley Everman, professeur associé et spécialiste du désherbage à la North Carolina State University.

Grâce à un contrôle à large spectre des graines de dicotylédones et de graminées ou des mauvaises herbes, la plateforme des produits Harpe Bioherbicide offrira de nouvelles opportunités à l'agriculture biologique par le biais d'une série de formulations d'herbicides entièrement naturels pour les modes d'utilisation avant, après et pendant la dessiccation. De plus, une série de formulations de pré-mélanges et de mélanges en réservoir adaptés à Harpe Bioherbicide améliorera le contrôle des mauvaises herbes difficiles à tuer, y compris celles qui résistent aux produits chimiques synthétiques actuels, facilitant ainsi la réduction, le remplacement et l'amélioration des herbicides synthétiques utilisés dans les cultures en ligne et les cultures spécialisées, ainsi que sur les marchés commerciaux.

Cette année, le BioAgTech World Congress se tiendra à Raleigh, du 23 au 26 avril. 2024. Harpe est candidat au prix BioAgTech Innovator Award et sponsor du World Congress Wi-Fi. Environ 1 300 participants issus de 250 entreprises et de 60 pays y assisteront. Les participants sont invités à visiter le stand n°22 pour en savoir plus sur les formulations de Harpe Bioherbicide.

À propos de Harpe Bioherbicide Solutions, Inc.

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., introduit de nouvelles formulations naturelles et efficaces de désherbage que les agriculteurs biologiques, régénératifs et conventionnels d'aujourd'hui exigent. Ses ingrédients actifs naturels sont dérivés d'extraits de plantes, dont la menthe, que l'Agence de protection de l'environnement considère comme présentant un risque minimal, avec peu ou pas de risque pour la santé humaine ou l'environnement. Ces formulations constituent une réponse au défi mondial de plus en plus important que représentent les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. La plateforme pratique et évolutive profitera aux agriculteurs, aux consommateurs et aux investisseurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur harpebio.com . Suivez l'entreprise sur LinkedIn.

Contact pour les médias : Angela Jamison

[email protected] 919-523-5991

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2387299/Peter_E_Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740088/Harpe_Bioherbicide_Solutions_Logo_Logo.jpg

17 avril 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :