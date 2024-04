ZTE remporte le Prix du leadership climatique 2023 (liste A)





ZTE a reçu le Prix du leadership climatique 2023 (liste A), en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l'atténuation des changements climatiques et au développement durable.

Les objectifs de réduction des émissions de GES à court et à long terme de ZTE ont été approuvés par l'initiative SBTi et figurent sur le tableau de bord des objectifs de l'initiative SBTi.

SHANGHAI, 30 avril 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu le Prix du leadership climatique 2023 (liste A) lors de l'événement « Embracing International Disclosure Standards and Amplify the Voice of Chinese Companies - CDP China 2023 Annual Report Release and Award Ceremony ». Cette reconnaissance survient alors que l'étude de cas de ZTE, « Target-Driven, Layered Decoding: Pathways and Actions to Achieve Climate Goals » a été présentée lors de l'événement « 2023 CDP China Corporates Disclosure Report ».

Summer Chen, vice-présidente et directrice générale des stratégies de marque et de relations publiques de ZTE, a été invitée à prononcer un discours en tant que représentante d'entreprises primées et à participer au lancement de l'initiative « Actions Beyond Climate Disclosure » de la Semaine du climat de Shanghai. Dans son discours intitulé « Shaping Digital Innovation for a Shared Sustainable Future », elle a fait part des actions et du leadership de l'entreprise dans la promotion d'innovations écologiques. Elle a déclaré : « Le développement écologique et durable est un consensus mondial, l'intelligence numérique y jouant un rôle central. Conformément à cette tendance, ZTE s'est consacrée aux innovations écologiques et à faibles émissions de carbone, et a reçu la note A pour son action climatique de premier plan dans le cadre du CDP Climate Change 2023 Questionnaire, un honneur obtenu par seulement 2 % des participants mondiaux. »

Summer Chen a souligné l'engagement de ZTE envers le développement vert, en tirant parti des innovations technologiques pour façonner un écosystème écologique. Cet engagement est soutenu par quatre dimensions : les opérations écologiques, la chaîne d'approvisionnement écologique, l'infrastructure numérique écologique et l'autonomisation écologique, qui contribuent à l'atteinte des objectifs en matière de pic des émissions de carbone et de carboneutralité.

En ce qui concerne les opérations écologiques, ZTE a réalisé une diminution de 9,7 % sur 12 mois des émissions absolues de GES (portées 1, 2 et 3) dans l'ensemble de la chaîne de valeur, une diminution de 14,58 % sur 12 mois de l'intensité physique des émissions de GES pendant les phases d'utilisation et d'entretien des produits de télécommunications vendus par l'entreprise, et une croissance annuelle de plus de 700 % de la capacité de production d'électricité photovoltaïque installée en 2023.

En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement écologique, l'entreprise a effectué un audit de réduction des émissions de carbone pour plus de 150 fournisseurs et a réalisé une réduction de 3,26 % de l'intensité des émissions de carbone grâce à ses efforts de logistique écologique. De plus, ZTE a été récompensée par le prix « National Level Green Supply Chain Management Enterprise ».

En ce qui concerne l'infrastructure numérique écologique, ZTE détient actuellement plus de 650 brevets verts et a mené des évaluations de l'empreinte carbone de 101 produits, englobant toutes les catégories de produits. L'entreprise a aidé les exploitants mondiaux à économiser 10 milliards de kilowattheures d'électricité par année.

Dans le domaine de l'autonomisation écologique, l'entreprise a collaboré avec plus de 1 000 partenaires industriels de premier plan dans 15 secteurs, dont l'acier, la métallurgie, la fabrication électronique, les ports, le transport ferroviaire, les mines et l'électricité, afin de lancer de vastes initiatives écologiques et novatrices dans le secteur de la 5G+, créant plus de 100 scénarios d'application.

Notamment, les objectifs scientifiques de ZTE, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 °C et à parvenir à la carboneutralité d'ici 2050 au plus tard, ont récemment été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et figurent sur le tableau de bord des objectifs de l'initiative SBTi. ZTE est devenue la première grande entreprise des technologies de l'information et des communications en Chine à recevoir l'approbation officielle des objectifs de réduction des émissions de GES à court et à long terme et à figurer sur la liste A du CDP, mettant en valeur une réalisation cruciale dans sa réponse active aux défis climatiques mondiaux.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), de la Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) et de l'Action numérique verte de la COP28, ZTE continuera de remplir activement sa position de « moteur de l'économie numérique ». ZTE vise à atteindre la carboneutralité et s'efforce de s'établir comme une entreprise de technologie de référence à faibles émissions de carbone, en habilitant les industries grâce aux innovations technologiques et en collaborant avec des partenaires pour façonner conjointement un avenir vert et durable.

