L'Institut national de santé publique inscrit son expertise dans le Lexique de la toxicologie





QUÉBEC et MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - La tératogénicité, ça se transmet? Les xénobiotiques sont-ils bons pour la santé... ou pas? Quelle est la différence entre un effet avec seuil et un effet sans seuil? Vous trouverez les réponses à ces questions, en plus de la définition d'une centaine de concepts, dans le Lexique de la toxicologie. Lancé officiellement aujourd'hui, il est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et l'Office québécois de la langue française (OQLF).

L'équipe, composée de sept scientifiques de l'INSPQ et cinq linguistes de l'OQLF, a travaillé de concert pendant plus de six mois pour élaborer ce contenu. Le résultat illustre l'expertise de l'Institut dans des domaines comme la biochimie, la toxicologie et la pharmacologie. Accessible à l'ensemble de la population, il s'avérera indispensable non seulement pour les spécialistes du domaine, mais aussi pour quiconque traitant de sujets qui s'y rapportent.

Les deux organisations ont bien saisi l'occasion qui leur était offerte de franciser un domaine où l'anglais souvent prédomine. Les scientifiques de l'Institut qui y ont contribué ont manifesté leur préoccupation de démocratiser ce vocabulaire et de rendre plus usuels certains termes considérés comme plus techniques.

L'INSPQ et l'OQLF poursuivront leur coopération au cours de la prochaine année pour définir davantage de termes de toxicologie clinique.

À propos de l'INSPQ :

Célébrant cette année son 25e anniversaire, l'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Il comprend le Centre de toxicologie du Québec et le Laboratoire de santé publique du Québec. Ses spécialistes proviennent de domaines aussi distincts que les sciences appliquées, les sciences de la santé et les sciences sociales ou humaines. Ils travaillent de concert avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche afin de développer et mettre en commun les connaissances et les compétences en santé publique.

17 avril 2024 à 08:30

