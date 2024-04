Plusgrade et Royal Jordanian Airlines annoncent un partenariat élargi pour rehausser l'expérience du Royal Club





Plusgrade propulsera désormais les solutions de fidélisation Achetez des milles, Gagnez des milles et Élite du Royal Club, donnant aux membres plus de flexibilité dans la façon dont les milles sont gagnés et échangés.

Le Royal Club tirera parti des décennies d'expertise de Plusgrade en matière de fidélisation et améliorera ses sources de revenus auxiliaires critiques.

Plusgrade travaille en collaboration avec ses précieux partenaires de voyage mondiaux pour offrir commodité, souplesse et personnalisation dans le paysage de la fidélisation, en incitant les membres du programme de fidélisation à acheter des milles et des points milles de fidélité.

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Plusgrade, chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, annonce aujourd'hui un partenariat élargi avec Royal Jordanian Airlines, un transporteur phare au Moyen-Orient. Points, l'unité commerciale de fidélisation de Plusgrade, propulsera désormais les solutions de fidélisation Achetez des milles, Gagnez des milles et Élite pour les membres du Royal Club, accélérant leurs progrès dans la réalisation des objectifs de récompenses et augmentant la flexibilité dans l'échange des milles.

Cette collaboration améliore les offres du Royal Club et permet aux membres d'accéder rapidement à des expériences de voyage haut de gamme. Le programme « Acheter des milles » permet aux membres d'accélérer leurs progrès dans la réalisation des objectifs de récompenses par des achats forfaitaires immédiats de milles. Le programme « Gagner des milles » permet aux membres de partager la joie des voyages et des expériences haut de gamme en offrant des récompenses à leur famille et à leurs amis. Le programme « Élite » permet aux membres d'atteindre, de maintenir ou de mettre à niveau leur statut en achetant les milles de niveau requis, ce qui permet de profiter d'une gamme d'avantages exclusifs.

En 2014, Plusgrade et Royal Jordanian ont uni leurs forces pour lancer « Go Crown », une solution de mise à niveau propulsée par Plusgrade. Ce programme offre aux passagers qui ont acheté des billets en classe économique la possibilité d'enchérir pour un surclassement en classe affaires. Les passagers gagnants ont droit à des commodités haut de gamme, comme l'enregistrement pour accéder au confortable et spacieux salon Crown Lounge.

« Nous sommes heureux de développer notre partenariat avec Royal Jordanian Airlines et de fournir une suite robuste de solutions de fidélisation qui renforceront l'engagement des membres, a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. Ces outils dynamiques sont stratégiquement conçus pour améliorer notablement l'expérience des membres du Royal Club, en donnant aux membres plus de flexibilité dans la façon dont les milles sont gagnés et échangés, tout en continuant à renforcer les flux de revenus auxiliaires critiques de Royal Jordanian. »

Dans le contexte des voyages en constante évolution, les membres du programme de fidélisation continuent de privilégier la flexibilité et les expériences personnalisées pour améliorer leurs déplacements. Ce partenariat souligne l'engagement de Plusgrade et de Royal Jordanian à répondre aux besoins changeants des voyageurs, en offrant une gamme complète de solutions qui offrent une valeur tangible, tout en enrichissant la relation entre la compagnie aérienne et ses clients les plus fidèles.

« Nous sommes impatients de voir l'impact positif de ce partenariat pour nos voyageurs les plus fidèles, a déclaré M. Karim Makhlouf, directeur commercial en chef de Royal Jordanian Airlines. En tirant parti de l'expertise de Plusgrade en matière de fidélisation, nous sommes en mesure d'améliorer l'expérience des membres du Royal Club grâce à des avantages pratiques qui assurent une flexibilité accrue, des récompenses et une expérience de voyage globale améliorée avec notre compagnie aérienne. »

Depuis plus de deux décennies, Points, l'unité commerciale de fidélisation de Plusgrade, aide les programmes de fidélisation à mettre au point et à soutenir une expérience optimale en mettant à profit ses données stratégiques pour renforcer l'engagement des membres. Depuis sa fondation, Points se concentre sur la fidélisation et la confiance avec plus de 60 partenaires dans l'écosystème des compagnies aériennes, des voyages, des hôtels, des commerces de détail et des services financiers partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur les solutions de fidélisation améliorées du Royal Club, visitez la vitrine virtuelle Buy Miles de Royal Jordanian.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 200 compagnies aériennes, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et compagnies de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Plusgrade.com.

À propos de Royal Jordanian :

Royal Jordanian est un transporteur aérien phare et un membre de l'alliance de compagnies aériennes Oneworld. Avec un vaste réseau international couvrant quatre continents, Royal Jordanian se consacre à fournir un service et une connectivité exceptionnels à ses passagers.

17 avril 2024

