L'AGESSS CONFIRME LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC LE GOUVERNEMENT CONCERNANT LES LOIS 10 ET 7

LONGUEUIL, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - L'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS) confirme la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec à propos d'un litige découlant de modifications unilatérales aux conditions de travail des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux dans la foulée de la réforme de 2015 - projet de loi 10. Cette loi ainsi que d'autres textes législatifs et réglementaires (notamment la loi 7 adoptée en 2019) avaient été contestés par l'AGESSS à la suite de leur adoption. Un procès de plusieurs journées était prévu en avril 2024, mais l'entente intervenue clôt cette procédure.

«?Il fait partie du quotidien de notre organisation de travailler à dénouer des situations potentiellement problématiques entre nos membres - les gestionnaires de proximité du réseau de la santé et des services sociaux - et leur employeur. La conclusion de cette entente est une excellente nouvelle pour nos membres, qui voient leur patience récompensée après des années de travail pour faire respecter leurs droits. Nous sommes heureux que nos efforts aient abouti à ce dénouement positif pour les gestionnaires touchés par ces changements législatifs. À l'AGESSS, notre engagement à défendre nos membres reste indéfectible, et nous continuerons à travailler ardemment pour garantir des conditions de travail justes et équitables pour tous. Cette conclusion parle aussi de l'importance de maintenir en tout temps le dialogue entre le gouvernement et les représentants des gestionnaires de proximité du réseau », déclare Mme Danielle Girard, PDG de l'AGESSS.

À propos de l'AGESSS

L'AGESSS, active depuis plus de 50 ans, est la plus grande force de représentation des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Avec plus de 8700 membres actifs dans le réseau et près de 1400 membres retraités, l'Association est reconnue, aux fins de relations de travail et des conditions d'exercice, comme représentante d'une majorité de gestionnaires et interlocutrice principale auprès du MSSS. Les gestionnaires exercent un rôle essentiel dans le système de santé, notamment en coordonnant l'ensemble des services et des soins.

