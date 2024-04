XYZ Reality accueille les dirigeants de l'industrie des centres de données Christian Belady et Brian Mattson en tant que conseillers stratégiques





XYZ Reality , la principale plateforme de réalité augmentée de qualité ingénierie pour la construction de centres de données et de missions critiques, est fier d'annoncer la nomination des vétérans de l'industrie des centres de données Christian Belady et Brian Mattson comme conseillers stratégiques. Grâce à leur vaste expérience et à leur vision innovante, ils aideront XYZ Reality à améliorer sa solution de construction de centres de données et sa feuille de route de produits.

Christian Belady, reconnu comme l'une des « cinq personnes qui ont changé les centres de données », apporte une expertise approfondie dans la gestion du développement des centres de données et des infrastructures à l'échelle mondiale. Ancien vice-président et ingénieur distingué chez Microsoft, Belady a développé l'une des plus grandes présences de datacenters au monde. En poste à Hewlett Packard, il a été l'innovateur derrière l'indicateur Power Usage Effectiveness (PUE). Son expertise s'avérera inestimable pour la mission de XYZ Reality en faveur d'une construction initiale sans faille, en offrant un soutien crucial dans le développement de produits et en partageant des perspectives et une expertise inestimables obtenues grâce à des années d'expérience dans l'industrie des centres de données.

« Je suis ravi d'intégrer XYZ Reality en tant que conseiller stratégique », déclare Christian Belady. « À l'heure où la rapidité de commercialisation est primordiale, l'approche de l'entreprise et sa technologie de pointe pour transformer la construction et la livraison de centres de données sont impressionnantes, et je me réjouis à l'idée de contribuer à son succès grâce à notre expérience et à nos connaissances combinées. »

Brian Mattson apporte plus de 40 ans d'expérience dans la conduite de programmes mondiaux d'ingénierie et de construction à grande échelle dans les industries des semiconducteurs et des centres de données. Avant de rejoindre XYZ Reality, Mattson a occupé des postes de direction chez Google, NTT Global Data Centers Americas et Microsoft. Son leadership chez Google et Microsoft dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de la construction et des infrastructures contribuera de manière significative à la croissance de XYZ Reality.

« Nous sommes ravis d'accueillir Christian Belady et Brian Mattson au sein de XYZ Reality en tant que conseillers stratégiques », déclare David Mitchell, fondateur et CEO de XYZ Reality. « Leur passion, leur expertise et leur capacité d'innovation sont cruciaux alors que nous transformons l'industrie des centres de données avec notre plateforme. Cette collaboration renforcera encore nos contrôles de projet en temps réel, ce qui permettra une approche proactive de la construction. Leurs connaissances dans le domaine critique de la mission permettront de rationaliser les processus et d'accroître l'efficacité en tant que pionniers de solutions proactives dans ce domaine. »

XYZ Reality est l'un des principaux développeurs de solutions technologiques de construction qui offrent aux propriétaires et entrepreneurs un moyen précis et objectif de gérer et de livrer des projets. En combinant sa technologie Engineering Grade ARtm et sa solution complète de contrôle de projet, XYZ offre aux équipes de construction la possibilité de construire avec précision à partir d'hologrammes de modèles 3D et de gérer de manière proactive leurs projets avec des informations objectives en temps réel. Il s'agit d'une transition révolutionnaire de la dépendance aux plans 2D et aux données subjectives et obsolètes, vers un avenir où la précision signifie que chaque projet est construit correctement, dès la première fois. Les plus grands développeurs ont déployé XYZ sur des projets représentant plus de dix milliards de dollars. Basé à Londres, en Angleterre, XYZ dispose de bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.xyzreality.com.

