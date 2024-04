Budget fédéral 2024-2025 : la crise de l'habitation reçoit enfin l'attention qu'elle mérite, souligne l'APCHQ





MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - À la suite de la présentation du budget fédéral 2024-2025 par la ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue les annonces du gouvernement fédéral en matière d'habitation.

Les besoins en matière d'habitation sont considérables et Ottawa agit. Il faudrait construire 1,2 million de logements d'ici 2030 pour ramener l'abordabilité sur le marché du logement, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Pour y répondre, le gouvernement fédéral a déjà mis la table, à travers son ambitieux Plan du Canada sur le logement, présenté vendredi dernier, en mettant en place des mesures visant à faciliter l'accès à la propriété, à soutenir les infrastructures municipales ainsi qu'à encourager les rénovations écoénergétiques et l'accroissement de la densité des habitations existantes.

« Avec les nombreuses mesures annoncées par le gouvernement fédéral en matière d'habitation, nous sentons que les besoins du milieu ont vraiment été entendus. Nous sommes heureux de constater que le Plan du Canada sur le logement tient compte de plusieurs des recommandations que nous avons formulées au cours des années pour faire face à la crise de l'habitation », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Parmi les mesures que l'APCHQ a partagées dans les dernières consultations prébudgétaires :

La bonification du remboursement de la TPS pour les habitations neuves et complètement exempter de TPS les logements locatifs sociaux et abordables.

La prolongation de la période maximale d'amortissement des prêts hypothécaires à 30 ans pour les premiers acheteurs et à 35 ans pour les bâtiments certifiés écoénergétiques.

Faire du RAP ou du CELIAPP des régimes intergénérationnels afin de permettre aux parents et aux grands-parents de contribuer à la mise de fonds de leur(s) enfant(s) ou petit(s)-enfant(s) et d'augmenter les retraits maximaux permis.

Ottawa a répondu à cet appel en annonçant plusieurs mesures visant à répondre à la crise :

Un investissement de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d'appartements.

Une enveloppe de 6 milliards de dollars pour le Fonds canadien pour les infrastructures municipales liées au logement.

L'augmentation du Régime d'accession à la propriété (RAP) à 60 000 dollars , la prolongation de trois ans du délai de grâce pour le remboursement des retraits effectués dans le RAP ainsi que le retour des prêts hypothécaires sur 30 ans pour les premiers acheteurs.

Ces mesures démontrent l'engagement d'Ottawa à prendre des actions concrètes tout en demandant la collaboration des différents paliers de gouvernement pour mettre en oeuvre des solutions complètes et collaboratives afin de s'attaquer efficacement à la crise de l'habitation et stimuler l'accession à la propriété.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 21 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

16 avril 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :