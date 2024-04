Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt - Québec dresse un bilan positif de sa consultation sur l'avenir de la forêt





QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, se réjouit de la mobilisation qu'ont suscitée les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt au cours des deux derniers mois, soit du 13 février au 12 avril.

Après avoir annoncé des investissements majeurs en forêt lors de la mise à jour économique et dans le dernier budget, le gouvernement continue d'être en action et confirme son soutien à la filière forestière. Ce vaste exercice de consultation, devenu essentiel au lendemain de la saison des feux de forêt de l'été 2023, aura permis de recueillir des pistes de solution concrètes visant à améliorer la gestion et l'aménagement de la forêt québécoise pour les années à venir.

Un total de 499 participants et participantes aux diverses rencontres et de 541 participations via la plateforme Web ont été recensés.

Plus précisément, on dénombre :

425 questionnaires remplis par des citoyens et citoyennes sur la plateforme Web;

116 questionnaires Web remplis par des organismes ou des regroupements;

175 mémoires reçus;

100 participants et participantes des communautés autochtones à la rencontre du 15 février et aux autres rencontres particulières effectuées, pour un total de 22 communautés et organisations autochtones consultées. Une rencontre de rétroaction spécifique aux Premières Nations aura aussi lieu prochainement;

36 regroupements nationaux présents à la rencontre nationale du 11 avril tenue à Québec, pour un total de 66 personnes rencontrées;

12 tables régionales tenues avec des intervenantes et intervenants locaux de partout au Québec, pour un total de 333 personnes ayant ainsi pu s'exprimer.

Le rapport de la démarche consultative sera dévoilé au mois de juin 2024.

Citations :

« La forêt est un moteur important de la vitalité des régions du Québec. Nous avons bien entendu toutes les préoccupations et les attentes des parties prenantes. L'implication des communautés dans la gestion des forêts, l'aménagement durable, la prévisibilité, l'acceptabilité sociale et l'importance d'adapter nos forêts aux changements climatiques pour en assurer leur pérennité et leur résilience font partie des éléments qui sont ressortis de cette démarche. Notre gouvernement a tout en main pour trouver des solutions concrètes pour l'avenir de la forêt québécoise. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« L'importante réflexion collective qui vient de se terminer a été des plus enrichissantes! On sent que les partenaires sont résolument tournés vers l'avenir et ont à coeur l'intérêt supérieur de la forêt québécoise. On souhaite tous que les nombreuses activités en forêt puissent continuer à se pratiquer de façon harmonieuse pour les années à venir afin que la forêt continue d'offrir ses bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Les solutions qui seront mises de l'avant viseront, notamment, l'atteinte de cet objectif. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Faits saillants :

La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, en vigueur depuis le 1er avril 2013, a fait l'objet de modifications à l'automne 2020. Selon les constats qui émergeront de l'analyse des résultats de la présente démarche, de nouvelles mesures pourraient être envisagées.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

ou ses réseaux sociaux :

Source : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

16 avril 2024 à 15:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :