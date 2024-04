LANCEMENT DE LA SEMAINE MINIÈRE DU QUÉBEC 2024





QUÉBEC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Du 29 avril au 5 mai se tiendra la 32e édition de la Semaine minière du Québec, sous le thème « Ensemble, innovons pour le futur ». Présentée par l'Association minière du Québec (AMQ), en collaboration avec l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), elle se traduit par plusieurs activités ayant pour but de faire découvrir ou d'approfondir les connaissances sur ce secteur névralgique à notre existence.

L'industrie minière est un vecteur socioéconomique important pour le Québec certes, mais elle est aussi reconnue pour son savoir-faire, ses innovations, et ses métiers d'avenir. La programmation de la Semaine minière du Québec 2024 propose des conférences, des visites de mines ou encore des jeux-questionnaires ayant pour objectif de mieux faire connaître cette industrie, son rôle indispensable, son évolution au fil des dernières années ainsi que ses réalisations qui témoignent de la responsabilisation des entreprises minières sur les plans social et environnemental.

Le public est donc invité à participer à cette semaine d'activités afin de découvrir cette industrie minière qui est omniprésente dans nos vies par la présence des nombreux minéraux et métaux dans les objets que l'on utilise au quotidien. Consultez la programmation officielle sur le site semaineminiereduquebec.com.

Citation

« L'industrie minière a grandement évolué au cours des dernières années. Les sociétés minières mettent en place des pratiques innovantes pour relever le défi planétaire qu'est la lutte aux changements climatiques. Elle se démarque par son avant-gardisme, son dynamisme et son engagement. Nous pouvons être fiers des efforts déployés par les sociétés minières afin d'améliorer leurs pratiques sociales et environnementales, notamment par leur engagement envers l'initiative TSM (Vers le développement minier durable). Cet évènement permet justement à mettre en lumière tout le savoir-faire de notre industrie. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

29 avril 2024 à 10:45

