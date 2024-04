Sanofi Canada investit 180 millions de dollars canadiens dans la construction et la mise à jour d'infrastructures afin de réduire de 50 % l'empreinte environnementale de son Campus de Toronto





TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sanofi, une entreprise mondiale de soins de santé, a annoncé un investissement de 180 millions de dollars canadiens sur son Campus de Toronto pour construire et mettre à jour d'infrastructures et minimiser son empreinte environnementale. Cet investissement permettra de réduire les émissions de carbone de 30 % et la consommation d'eau de 20 % sur l'ensemble du site d'ici 2025. Le campus de Sanofi à Toronto, d'une superficie de 54 acres, accueille 2 000 employés. C'est là que l'entreprise exploite certaines des installations de biofabrication de vaccins les plus avancées technologiquement dans le pays.

L'investissement d'aujourd'hui a été marqué par une cérémonie de pose de la première pierre de l'une de ses initiatives clés, le projet énergétique, en présence des invités spéciaux suivants : Franck Riester, ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, de l'attractivité économique, de la Francophonie et des Français de l'étranger, Michael Kerzner, solliciteur général et membre du Parlement provincial (MPP) du Centre York du gouvernement de l'Ontario et James Pasternak, conseiller au Centre York, Ville de Toronto.

Matthieu Puyet, Responsable, Fabrication et Distribution au Canada et Responsable, Site de Toronto, Sanofi

« En tant que l'un des 100 employeurs les plus verts du Canada en 2024, je suis très fier de voir l'impact durable que nous avons sur le Campus de Toronto et sur notre communauté. Le projet énergétique représente un moyen important d'améliorer la vie des gens au-delà de nos innovations en matière de soins de santé. Cet investissement s'ajoute à un investissement conjoint de 2 milliards de dollars canadiens avec tous les niveaux de gouvernement sur notre Campus de Toronto pour construire deux nouvelles installations de fabrication de vaccins à la pointe de la technologie d'ici 2027. »

Ministre Franck Riester, ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, de l'attractivité économique, de la Francophonie et des Français de l'étranger

« C'est une grande satisfaction et un honneur de constater que Sanofi, entreprise mondiale de santé créée en France, a une riche histoire de 110 ans au Canada, qui comprend des contributions importantes à la recherche, au développement et à la production de médicaments et de vaccins dans le monde entier.

Le Campus de Toronto est un modèle exemplaire de durabilité grâce à la réduction des émissions de carbone dans l'industrie pharmaceutique.

Cet investissement reflète parfaitement l'ambition franco-canadienne en matière de transition énergétique, élément clé de notre coopération bilatérale. »

Michael Kerzner, solliciteur général et membre du Parlement provincial (MPP) du Centre York, gouvernement de l'Ontario

« L'implantation de cette installation s'inscrit dans la continuité d'un héritage qui existe depuis plus de 100 ans en tant que lieu d'excellence scientifique, et je suis fier de voir son avenir se dessiner. »

James Pasternak, conseiller au Centre York, Ville de Toronto

« C'est une fois de plus un grand honneur de célébrer les investissements importants que Sanofi réalise sur son Campus de Toronto. Investir dans l'amélioration énergétique des sites et dans les objectifs de réduction des émissions de carbone est une priorité nationale. Le fait que ces fonds génèrent des emplois et de nouvelles opportunités dans le domaine de la médecine et des sciences de la vie permet à Toronto de rester un chef de file dans l'approvisionnement du monde en médicaments qui sauvent et prolongent des vies. Sanofi reste un chef de file mondial et nous sommes vraiment chanceux de l'avoir dans la région que je représente. »

Le projet énergétique garantira un approvisionnement fiable en électricité et en vapeur pour les bâtiments actuels et futurs du Campus de Toronto, tout en réduisant son empreinte carbone et sa consommation d'eau. Les travaux du projet énergétique devraient être achevés d'ici à 2025.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, nous employons plus de 2 000 personnes et investissons annuellement 20 % de nos revenus dans la recherche biopharmaceutique. Cet investissement représente 1,2 milliard de dollars canadiens en R et D au cours de la dernière décennie et contribue à la création d'emplois, d'entreprises et d'opportunités à travers le pays. Nous sommes aussi en bonne voie de réaliser plus de 2 milliards de dollars en nouveaux investissements dans les infrastructures d'ici 2028, y compris deux nouvelles installations de fabrication de vaccins sur notre campus de Toronto.

En 2024, nous célèbrons 110 ans d'héritage dédiés au développement de solutions de santé innovantes pour les canadiens. Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai?1914 a évolué jusqu'à devenir le plus vaste centre de bioproduction au Canada.

