Experian nommé leader dans IDC MarketScape : Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment (Évaluation des fournisseurs de solutions de lutte contre la fraude à l'échelle mondiale pour 2024)

Experian a annoncé la nomination de l'entreprise en tant que leader dans l'IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment (doc #US51939124, March 2024). Le rapport évalue les capacités de détection des fraudes avancées de chaque fournisseur, l'alignement sur les besoins des clients, la stratégie pour l'avenir et la feuille de route pour l'innovation.

Experian propose une plateforme intégrée d'identité numérique et de risque de fraude qui fournit des résultats alimentés par l'analyse grâce à une orchestration sophistiquée. Le rapport de l'IDC MarketScape indique que « la solution CrossCore d'Experian évalue non seulement les données transactionnelles pour détecter les fraudes potentielles, mais également les outils d'authentification de l'identité. La solution utilise des données d'identité, le renseignement sur les appareils, le renseignement sur les e-mails et les téléphones, des données d'identité alternatives, la biométrie, la biométrie comportementale, des mots de passe à usage unique et la vérification de documents pour confirmer les identités et contribuer à la protection de l'identité, notamment la protection de l'identité synthétique. Experian utilise de multiples partenariats en matière de données avec sa solution de lutte contre la fraude, ce qui permet souvent d'obtenir une compréhension plus globale des risques et de l'exposition à la fraude ».

« Compte tenu de l'évaluation complète des fournisseurs de solutions de fraude en entreprise réalisée par l' IDC MarketScape nous pensons que la reconnaissance qui nous est attribuée en tant que leader, met en exergue la façon dont nos données d'identité authentifiées et nos analyses avancées et prêtes à l'emploi permettent aux entreprises de protéger leurs consommateurs et leurs actifs », a déclaré Alex Lintner, directeur général d'Experian Software Solutions. « Notre leadership sur le marché de la fraude reflète notre approche cohérente des données, de la prise de décision, de la fraude et de l'analyse, qui garantit que nous fournissons des solutions holistiques grâce à des compétences de classe mondiale sur chacun des marchés sur lesquels nous opérons ».

L'IDC MarketScape évalue la manière dont les technologies de détection et de prévention des fraudes de chaque fournisseur sont offertes, leur fonctionnalité, l'augmentation de leur part de marché, ainsi qu'une évaluation de l'innovation et de la stratégie globale de recherche et de développement (R&D) du fournisseur.

« Une grande partie de mes recherches IDC en matière de conformité à la criminalité financière s'est orientée vers le concept du renforcement de l'intégration dans les solutions des fournisseurs, en réduisant le "patchwork" de solutions qui peuvent sembler difficiles à intégrer pour les utilisateurs », a déclaré Sean O'Malley, directeur de recherche de l'IDC. « La plateforme Ascendtm d'Experian est une étape importante visant le renforcement de l'intégration de la conformité à la criminalité financière, surtout lorsqu'elle se trouve associée à des outils technologiques tels que l'intelligence artificielle et le machine learning, conçus pour accroître l'automatisation, fournir des analyses avancées et améliorer les modèles ».

« Notre objectif avec la plateforme d'Experian contre la fraude et nos autres offres d'entreprise vise à fournir des solutions hautement évolutives qui puissent accompagner nos clients dans leur croissance et leur permettre de réagir avec agilité face à la fraude grâce à une vue à 360 degrés de l'identité des consommateurs », a déclaré M. Lintner.

Un extrait de l'étude IDC MarketScape Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment est disponible à l'adresse suivante ici.

16 avril 2024

