Une nouvelle étude révèle que 83 % des chaînes d'approvisionnement ne sont pas en mesure de réagir aux perturbations en 24 heures





Bien qu'il s'agisse de l'une des plus grandes leçons tirées de l'ère pandémique, une nouvelle étude IDC* parrainée par Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) révèle la lenteur des progrès réalisés pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus flexibles et résilientes, tout en soulignant l'optimisme envers les outils d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement en tant que catalyseur clé pour l'avenir.

Selon l'étude, moins d'un cinquième (17 %) des responsables de chaîne d'approvisionnement affirment que leurs entreprises peuvent réagir aux perturbations dans les 24 heures. Soulignant une frustration généralisée, les deux tiers (67 %) des répondants admettent qu'ils ne sont pas « très satisfaits » de leur temps de réponse.

L'enquête exhaustive menée auprès de 1 800 décideurs de la chaîne d'approvisionnement du monde entier révèle une dure réalité : la plupart d'entre eux luttent pour maintenir leurs opérations agiles et adaptables au milieu d'une vague de perturbations causées par des conflits géopolitiques, des catastrophes naturelles et d'autres volatilités. Alors que le délai moyen de réponse à la crise est de cinq jours, un résultat alarmant, l'enquête montre que la performance varie d'un secteur à l'autre. Dans le secteur du pétrole et du gaz par exemple, 28 % des répondants déclarent pouvoir réagir en une journée, contre 15 % dans les sciences de la vie et 14 % dans l'aérospatiale.

« Durant les téléconférences de résultats trimestriels, il est plus fréquent que jamais auparavant d'entendre que les chaînes d'approvisionnement représentent le facteur de réussite, ou d'échec, et ces données prouvent qu'il existe une formidable opportunité dans tous les secteurs d'améliorer la résilience et l'atténuation des risques », déclare John Sicard, président et CEO, Kinaxis. « Les outils d'orchestration optimisés par l'IA qui permettent aux entreprises d'optimiser la transparence et l'agilité et de renforcer la collaboration peuvent aider à remédier à ces tendances complexes et faire des responsables de la chaîne d'approvisionnement les héros au lieu des boucs émissaires la prochaine fois que des problèmes se présentent. »

Bien que les répondants de toutes les régions ne soient très largement pas « très satisfaits » de la capacité de leur entreprise à résister aux chocs de la chaîne d'approvisionnement et à y réagir, ils restent optimistes quant au potentiel de la technologie à renverser la tendance, 97 % affirmant que de meilleurs outils d'orchestration auraient un impact modeste (44 %) ou significatif (53 %) sur la performance de la chaîne d'approvisionnement.

Autres conclusions clés :

Les répondants industriels évaluent leur résilience comme la plus élevée (47 %), tandis que le commerce de détail (29 %) et l'aérospatiale (27 %) se classent eux-mêmes en bas du tableau

42 % des répondants des produits grand public ont évalué leur orchestration de la chaîne d'approvisionnement comme mature, le niveau plus élevé parmi tous les secteurs verticaux

25 % des répondants prévoient de passer aux nouvelles technologies au cours de la prochaine année pour améliorer la résilience

33 % veulent des plateformes d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement offrant des capacités d'IA et d'IA générative

63 % considèrent leur chaîne d'approvisionnement comme une forme d'avantage concurrentiel au cours des 12 prochains mois, une proportion qui passe à 48 % au cours des 1 à 3 prochaines années

37 % ont déclaré que le plus grand obstacle à l'adoption d'une application d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement résidait dans l'incapacité à trouver la bonne solution

Pour plus d'informations sur la façon dont les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Kinaxis peuvent aider votre entreprise, visitez Kinaxis.com.

Méthodologie : l'étude a été menée en décembre 2023 par IDC et commandée par Kinaxis, auprès de 1 800 responsables de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), en Europe (Royaume-Uni, France et Allemagne) et dans la région APAC (Japon, Taïwan, Inde et Australie).

*IDC InfoBrief, parrainé par Kinaxis, Supply Chain Orchestration: Leveraging End-to-End Supply Chain Orchestration to Deliver Next Generation Supply Chain Management, Intelligence, and Responsiveness (doc #CA52004924, avril 2024)

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de l'orchestration de la chaîne logistique d'aujourd'hui. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'IA centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 14:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :