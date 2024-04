Armis avertit que les élections dans le monde sont la cible de cyberattaques d'États-nations





Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, prévient que les scrutins dans le monde constitueront le principal vecteur d'attaque pour les États-nations cherchant à provoquer des perturbations massives en 2024.

Les données du deuxième rapport annuel d'Armis sur la cyberguerre dans le monde, intitulé The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side , montrent que les organisations et les gouvernements du monde entier sont confrontés à des niveaux de menace critiques de la part d'États-nations sophistiqués et admettent qu'ils sont gravement sous-préparés pour se défendre contre les attaques de cyberguerre imminentes.

« Au cours de la plus grande année électorale de l'histoire, la démocratie est la principale cible des acteurs malveillants des États-nations », déclare Nadir Izrael, directeur technique et cofondateur d'Armis. « Ne vous y trompez pas : nous sommes engagés dans une course aux cyber-armes contre nos adversaires et la société telle que nous la connaissons est en danger. Il est essentiel que nous passions immédiatement d'une position réactive à une position proactive et défensive avant qu'il ne soit trop tard. »

Trente-neuf pour cent des leaders des technologies de l'information du monde entier pensent que la cyberguerre pourrait porter atteinte à l'intégrité d'un processus électoral et 42 % pensent que la cyberguerre pourrait viser les médias. Alors que la moitié de la population mondiale, répartie dans 76 pays, s'apprête à se rendre aux urnes cette année, ce doute préexistant sur le caractère sacré du processus électoral a jeté les bases d'attaques calculées contre la confiance du public. Si elles réussissent, les attaques de cyberguerre pourraient déstabiliser les économies et paralyser des systèmes commerciaux et sociétaux entiers.

En outre, 60 % des leaders des technologies de l'information affirment que des projets de transformation numérique ont été bloqués ou entièrement interrompus en raison des risques de cyberguerre. L'innovation n'a cependant pas cessé pour les acteurs malveillants qui continuent de repousser les limites. Des chercheurs d'élite d'Armis Labs ont découvert les tactiques d'acteurs nationaux affiliés à la Russie, à la Corée du Nord, à l'Iran et à la Chine qui utilisent l'IA pour se doter de capacités cybernétiques avancées. Armis Labs constate également une augmentation de la combinaison de vulnérabilités armées utilisées par les acteurs malveillants au cours d'une même attaque.

« S'appuyer sur les technologies existantes et les processus de sécurité manuels équivaut à apporter un couteau dans une fusillade, compte tenu des menaces auxquelles nous sommes confrontés et de l'arsenal des acteurs des États-nations », poursuit M. Izrael. « Il est essentiel que les responsables de la sécurité combattent le feu par le feu, en tirant parti de solutions basées sur l'IA qui leur permettent d'obtenir des renseignements exploitables avant qu'une vulnérabilité ne soit annoncée, avant qu'une attaque ne soit lancée et avant que leur organisation ne soit touchée. Un homme averti en vaut deux. »

Armis Centrixtm for Actionable Threat Intelligence est un système d'alerte précoce basé sur l'IA qui exploite le dark web, les honeypots dynamiques et le renseignement humain (HUMINT) pour anticiper les menaces, comprendre leur impact potentiel et prendre des mesures préventives pour les neutraliser, faisant ainsi passer efficacement l'attitude de sécurité de la défense à l'offensive.

Le rapport 2024 d'Armis sur la cyberguerre, intitulé The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side , est basé sur une étude menée auprès de plus de 2 600 décideurs informatiques mondiaux et sur des données exclusives d'Armis Labs.

Le rapport complet d'Armis, y compris une analyse détaillée des résultats pour chaque région des participants, est disponible ici.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans périmètre qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24/7. Armis est une société privée basée en Californie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 14:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :