Une ère nouvelle pour Medisca : Sanjay D. Goorachurn est nommé Président Directeur Général

Medisca, une entreprise mondiale spécialisée dans les solutions pharmaceutiques personnalisées, a le plaisir d'annoncer la nomination de Sanjay D. Goorachurn à titre de Président Directeur Général de l'entreprise. Les fondateurs, Tony Dos Santos et Maria Zaccardo, passent à des rôles plus stratégiques en tant que président et vice-présidente du conseil d'administration. Cette décision d'importance coïncide avec le 35e anniversaire de la société et marque une étape importante dans l'histoire de Medisca.

Fondée en 1989, Medisca a débuté avec une équipe restreinte de trois personnes, deux produits et une vision ambitieuse : celle d'être un partenaire central dans les soins aux patients. Aujourd'hui, Medisca est un leader mondial de la médecine personnalisée qui compte plus de 10 sites de production répartis dans 5 pays et qui emploie plus de 450 employés à travers le monde. La société offre un vaste portefeuille de plus de 2?000 solutions de produits pour répondre aux besoins divers des secteurs de la santé.

«?En 35 ans, Medisca a connu un développement remarquable. Ses succès sont le fruit d'une vision, des compétences de son personnel, et de sa culture entrepreneuriale agile et dynamique. ?Avec l'expérience et les compétences uniques de Sanjay, nous sommes convaincus qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour Medisca?» a déclaré Dos Santos

Avocat chevronné en propriété intellectuelle avec plus de 30 ans d'expérience, Goorachurn est reconnu comme l'un des meilleurs stratèges en propriété intellectuelle au monde. Il a collaboré étroitement avec des cadres supérieurs d'entreprises privées et publiques pour maximiser la valeur commerciale de leurs innovations et de leurs actifs de propriété intellectuelle. Dos Santos et Zaccardo ont été attirés par l'expertise distinctive de Goorachurn il y a huit ans. Son expérience de première main dans la mise en oeuvre de croissance transformatrice pour des entreprises à l'échelle mondiale a convaincu les fondateurs non seulement de cheminer auprès de lui pendant presque une décennie, mais aussi de lui confier les rênes de leur entreprise.

«?L'histoire de Sanjay avec Medisca a été un élément essentiel qui a conduit à notre décision de l'embaucher en tant que nouveau PDG. Au cours des huit dernières années, Sanjay a noué des relations authentiques avec de nombreuses personnes de Medisca et nous a accompagnés dans des victoires fructueuses, notamment dans l'avancement et la protection de nos innovations clés. Il était essentiel pour nous que le prochain PDG de l'entreprise soit quelqu'un qui non seulement ait la capacité de nous faire progresser, mais qui partage également les mêmes valeurs fondamentales qui nous définissent?» a déclaré Dos Santos.

«?Mon objectif est de préserver l'héritage entrepreneurial de Tony et Maria et de poursuivre la vision de l'entreprise pour faire émerger des solutions de médecine personnalisée pour tous. Je vais me concentrer sur le soutien au personnel pour le rendre autonome, sur la création d'une infrastructure davantage structurée pour favoriser la croissance stratégique, sur l'établissement de partenariats clés et la poursuite de l'excellence qui distingue Medisca, tout en développant notre présence sur la scène mondiale?» a déclaré Goorachurn.

Fondée en 1989, Medisca est un leader mondial de la médecine personnalisée et des solutions de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, avec un vaste portefeuille de plus de 2?000 produits complétés par une bibliothèque de plus de 10?000 formules de médicaments exclusives et personnalisées, une expertise et des services dans le domaine des préparations pharmaceutiques, de la formation continue en soins de santé, des tests analytiques, et bien plus encore. En fournissant des solutions parfaitement adaptées à divers secteurs du bien-être dans le monde entier, Medisca comble les lacunes en matière de soins de santé et favorise un bien-être personnalisé pour tous. Pour plus d'informations, visitez le site web www.medisca.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, et YouTube.

16 avril 2024 à 14:00

