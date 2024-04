Mavenir Digital BSS désormais disponible sur le marché d'Amazon Web Services





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau infonuagique qui construit l'avenir des réseaux, annonce aujourd'hui que Mavenir Digital Enablement (MDE) est désormais disponible sur le marché d'Amazon Web Services (AWS).

Le Business Support System (BSS) Mavenir's Digital Enablement (MDE), doté d'une architecture composable, permet aux fournisseurs de services infonuagiques (CSP) de mettre en oeuvre, rapidement et de manière rentable avec un risque minimal, des stratégies innovantes et de nouveaux modèles de vente permettant de tester les modèles de manière itérative et d'accélérer le délai de mise sur le marché sans augmenter les coûts d'investissement et de ressources. L'ensemble complet de modules MDE fonctionne déjà sur AWS, en réduisant les temps de test entre application et infrastructure, et recouvre la gestion client, le catalogue produits, la gestion des commandes, la gestion de la relation client, la facturation, la tarification convergente, la monétisation des API et la tarification de réseau par tranches glissantes. Avec des concepteurs visuels low code ou no code et des solutions modélisées « in-a-box », MDE est désormais disponible en tant que destination unique et marché numérique pour les CSP qui cherchent à mettre en oeuvre des modèles nouveaux ou complexes de manière simple et agile.

MDE offre un parcours à faible risque d'introduire de nouveaux modèles commerciaux rentables tels que la facturation fractionnée ou sponsorisée, de nouvelles offres de produits groupés intégrant des solutions tierces, l'automatisation de tâches manuelles entre partenaires telles que le mapping des catalogues, et le mapping des notifications de prestations de services afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Le BSS numérique de Mavenir a obtenu la certification platine du TM Forum, et dispose d'API ouvertes qui garantissent une facile intégration aux systèmes tiers, soit existants soit nouveaux, et éliminent le besoin d'un effort d'intégration de systèmes à forte intensité de ressources.

Sandeep Singh, premier vice-président et directeur général de Mavenir's Digital Business Enablement a signalé : « Mavenir's Digital BSS est une solution transformatrice pour les fournisseurs de services qui veulent garder une longueur d'avance sur la concurrence et lancer des offres innovantes avec un délai de mise sur le marché rapide. Notre arrivée sur le marché d'AWS représente une accélération stratégique de notre mission qui vise à favoriser l'automatisation et la monétisation durables des réseaux mondiaux, en permettant aux opérateurs du monde entier de déployer des expériences numériques avancées évolutives ».

Il a ajouté : « En favorisant la numérisation de bout en bout des interactions avec les clients et en rationalisant la collaboration avec des partenaires tiers, le tout dans une architecture stable et agile, le Digital BSS de MDE fournit aux fournisseurs de services un cadre d'innovation complet permettant de créer des expériences de service réseau personnalisées et homogènes au service des clients, et de réaliser des gains grâce à des capacités de monétisation flexibles ».

John Abraham, analyste principal chez Appledore Research, a fait remarquer : « L'un des principaux obstacles à l'innovation pour les CSP, c'est l'inflexibilité des écosystèmes BSS existants, qui demandent un investissement important en temps, en coût et en ressources opérationnelles pour permettre de nouveaux modes de revenus et de nouvelles capacités de service. Simplifier le parcours vers l'introduction en temps utile de nouveaux modèles d'affaires et de meilleures pratiques innovantes, comme le permet Mavenir avec sa solution MDE, offre aux CSP un net avantage en termes de temps de mise sur le marché et de coût total de possession ».

La plateforme MDE permet non seulement aux fournisseurs de services greenfield de commercialiser rapidement de nouveaux services, mais permet aussi aux fournisseurs de services brownfield de moderniser leur ancienne pile, d'accélérer la transformation numérique et de fournir une voie viable pour migrer vers la 5G tout en coexistant avec les technologies existantes (2G/3G/4G). MDE offre des capacités de marché aux fournisseurs de services pour la vente croisée de produits et de services dirigés par des partenaires tiers intégrés aux CSP et aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) dans le monde entier. La plateforme utilise des moteurs AI-ML avancés pour extraire des informations des données clients et des réseaux, qui sont ensuite utilisées pour recommander de nouveaux produits basés sur le suivi comportemental historique, et fournit également des capacités de catégorisation qui permettent aux fournisseurs de services de capitaliser pleinement sur leurs volumineux ensembles de données, générant ainsi de nouveaux revenus et stimulant la fidélisation des clients.

