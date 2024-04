vLex lance un ensemble d'outils juridiques Vincent soutenus par l'IA générative considérablement enrichi et un laboratoire de codéveloppement axé sur l'IA





L'innovateur mondial en matière d'intelligence juridique se dote d'outils d'IA générative pour les litiges et les transactions, ainsi que de vLex Labs, une unité de codéveloppement axée sur l'IA

MIAMI, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'innovateur en intelligence juridique vLex a lancé aujourd'hui une puissante suite d'outils d'analyse de documents basés sur l'IA générative pour les praticiens du contentieux et du transactionnel sur la plateforme Vincent AI . Vincent AI Document Analyze augmente les réponses des avocats aux documents juridiques, en s'appuyant sur la bibliothèque mondiale d'informations juridiques la plus complète au monde.

De plus, vLex propose désormais vLex Labs à certains clients de Vincent, ce qui leur permet de créer des flux de travail propriétaires alimentés par l'IA avec l'aide d'une équipe dédiée.

Ces développements soulignent l'engagement de vLex à développer des solutions de recherche juridique innovantes qui vont au-delà de la recherche pour révolutionner la façon dont les professionnels du droit travaillent.

« Avec Vincent AI, vous n'avez plus à choisir entre une technologie innovante et un contenu complet, a déclaré Lluís Faus, PDG de vLex. Notre plateforme offre une intégration harmonieuse de ces deux éléments, établissant une nouvelle norme en matière d'efficacité, de personnalisation et d'efficience dans toutes les pratiques juridiques. »

Vincent AI Document Analyze

Vincent AI Document Analyze offre des flux de travail personnalisables soutenus par l'IA générative qui permettent aux professionnels du droit d'interroger des documents juridiques et d'utiliser les capacités d'analyse juridique de Vincent pour commencer à rédiger des réponses stratégiques. Les avantages sont les suivants :

Analyse rapide : Vincent résume les documents et compare les lois entre les juridictions, remplaçant en quelques minutes des heures de travail non facturables.

Vincent résume les documents et compare les lois entre les juridictions, remplaçant en quelques minutes des heures de travail non facturables. Intervention rapide : Vincent analyse les réclamations, génère des défenses et anticipe les contre-arguments.

Vincent analyse les réclamations, génère des défenses et anticipe les contre-arguments. Analyse simplifiée des contrats : Vincent exécute instantanément des tâches telles que l'identification des clauses problématiques et la fourniture de mesures d'atténuation.

Tous les renseignements sont liés à des documents juridiques primaires et secondaires dans le référentiel mondial de vLex, ce qui permet de les vérifier en un seul clic.

La nouvelle fonction d'analyse des documents peut être utilisée avec des documents provenant de n'importe quelle région. Les flux de recherche de Vincent AI sont disponibles pour les professionnels du droit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, dans l'UE, à Singapour, au Mexique, au Chili et en Colombie, et seront disponibles en Nouvelle-Zélande à partir de mai 2024.

vLex Labs

vLex a également lancé vLex Labs, un service interne exclusif qui permet aux clients professionnels d'accéder à des experts de premier plan en matière d'IA juridique, réunissant des leaders de l'industrie tels que Fastcase, Docket Alarm, Justis et NextChapter.

L'équipe sera dirigée par Dan Hoadley, qui a récemment rejoint vLex en tant que responsable de la recherche et du développement. L'équipe aura une portée mondiale et travaillera avec les entreprises pour co-développer des flux de travail personnalisés, préparer des données, etc.

À propos de vLex

vLex est une plateforme d'intelligence juridique globale qui permet aux professionnels du droit d'accéder à la plus vaste collection d'informations juridiques et réglementaires au monde, le tout sur une plateforme primée et alimentée par l'IA. vLex comprend les marques Fastcase, Docket Alarm et NextChapter, et bénéficie de la confiance de plus de deux millions d'avocats, de chercheurs, de services gouvernementaux et d'écoles de droit dans plus de 200 juridictions. La fusion avec Fastcase en 2023 a renforcé l'engagement de vLex à développer des solutions basées sur l'IA destinées au secteur juridique mondial, ainsi qu'à fournir la plus grande bibliothèque internationale de droit au monde, qui rassemble plus d'un milliard de documents juridiques sur une seule plateforme. Obtenez plus d'informations sur https://vlex.com/press et sur Twitter @vlex .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386032/vLex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2248313/vLex_Logo.jpg

16 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :