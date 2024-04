Vantiva a vendu 22 millions de décodeurs Android TVtm





Ces ventes représentent 25% de ce segment de marché à l'échelle mondiale

PARIS, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, annonce aujourd'hui avoir dépassé le seuil des 22 millions de décodeurs (STB) Android TVTM vendus, confortant sa part de marché de 25% à fin 2023, selon le dernier rapport Omdia STB 3T23. Vantiva a déployé des produits et services pour Android TV dès sa mise sur le marché, avec à ce jour plus de 30 mises à jour, et le plus grand nombre de certifications Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ de l'industrie. Vantiva a développé son premier décodeur Android TV en 2015 avec SVELTE, suivi de JADE en 2020, disponible avec l'Assistant Google pour commande vocale. En 2022, Vantiva a lancé SOUNDSCAPE, lauréat du prix d'innovation CSI Innovation Award, combinant un décodeur et une barre de son en un seul appareil.

« Vantiva a été un partenaire important pour offrir l'expérience Android TV aux clients du monde entier », a déclaré Shalini GovilPai, Vice-Présidente TV chez Google. « Vantiva a franchi une étape importante, et nous sommes impatients de continuer à apporter de l'innovation et du divertissement aux téléspectateurs pour les années à venir. »

Depuis 2020, Vantiva a contribué au développement et au déploiement de la plateforme logicielle Google Common Broadcast Stack sur une large gamme d'équipements clients (CPE) et de dispositifs électroniques grand public utilisés pour accéder aux services vidéo. Le Google Broadcast Stack permet aux fournisseurs de services réseau d'intégrer les flux de diffusion traditionnels et les systèmes d'accès conditionnel (CAS) avec les services OTT pour gérer la complexité et créer des expériences vidéo plus intuitives pour les abonnés.

« Android TV a représenté un changement profond pour les consommateurs et les fournisseurs de services réseau en offrant une plateforme unifiée et conviviale avec des fonctionnalités avancées, telles que la recherche vocale et la personnalisation du contenu, transformant les téléviseurs en centres de divertissement intelligents et polyvalents », a déclaré Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produit chez Vantiva. « Vantiva s'est forgée la réputation de fournir des expériences de divertissement innovantes pour les consommateurs et les opérateurs, comme le montre notre application NaviGate IQTM qui offre un aperçu des habitudes de visionnage des consommateurs grâce à l'analyse de données et à l'apprentissage automatique. Nous remercions Android TV et l'ensemble de nos clients et sommes reconnaissants pour leur confiance dans le développement, l'intégration et le support de décodeurs de pointe à travers le monde. »

Vantiva propose une gamme complète de services parmi lesquels des mises à jour continues des logiciels et une maintenance sécurité pendant plusieurs années après le déploiement des produits, positionnant Android TV comme une solution hautement efficace et durable dans le paysage concurrentiel de la diffusion en continu.

Le seuil des 22 millions de décodeurs Android TV vendus est la dernière étape clé en date dans le déploiement stratégique choisi par Vantiva, engagée à fournir des technologies ouvertes et innovantes pour les fournisseurs de services réseau et les opérateurs de télévision payante du monde entier. L'objectif de Vantiva est de permettre une connectivité sans faille et des expériences de divertissement haut de gamme aux consommateurs en créant les meilleurs produits et en s'associant aux entreprises les plus innovantes de l'écosystème de la maison connectée.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2388773/4652555/Vantiva_Logo.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2388787/Vantiva_FR.pdf

Contact:

Vantiva Press Relations

Thatcher+Co. for Vantiva

[email protected]

[email protected]

16 avril 2024 à 12:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :