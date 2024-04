ELFBAR met l'accent sur la recyclabilité des produits de vapotage dans le cadre d'un engagement continu





Le dernier concept de vapoteuse d'ELFBAR est récompensé par l'iF Design Award 2024 pour sa structure en papier ondulé

ELFBAR présente également le prototype de vapoteuse à usage unique R3, qui porte le taux de recyclage à 85 % de l'ensemble du produit

La marque réitère son engagement de longue date en faveur de son programme de recyclage des produits de vapotage "GreenAwareness »

HONG KONG, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- ELFBAR, pionnier mondial de la technologie du vapotage, a présenté ses prototypes de produits dans le cadre des efforts accrus déployés par la marque pour améliorer la recyclabilité des produits de vapotage.

Le concept de vapoteuse à usage unique d'ELFBAR, qui présente une structure en papier ondulé, a remporté le prix du design produit lors de l'International Forum (iF) Design Award 2024, de renommée mondiale.

Vapoteuse en papier ondulé d'ELFBAR

Dans un autre exemple récent d'innovation par le développement de technologies de recyclage, la marque présente R3, un prototype de vapoteuse à usage unique dont les utilisateurs peuvent détacher la batterie eux-mêmes pour un recyclage plus aisé.

Le papier ondulé au service d'un concept minimaliste

La vapoteuse à usage unique primée est entièrement recouverte de papier ondulé dégradable, une inspiration qui trouve son origine dans les meubles en carton et qui permet de réduire efficacement l'impact environnemental des vapoteuses à usage unique.

Les utilisateurs peuvent facilement retirer la coque en la déchirant le long de la ligne pointillée. Cette structure témoigne de la volonté du produit de rester à la pointe du développement durable sans compromettre sa durabilité et l'expérience de l'utilisateur.

Les batteries usagées des produits à jeter peuvent également être éliminées de manière appropriée et recyclées une fois que la coque en papier a été retirée.

Opter pour des taux de recyclabilité toujours plus élevés

Le dernier prototype R3 d'ELFBAR témoigne de son engagement en faveur de la planète. En permettant le démontage manuel du prototype en cinq parties (batterie au lithium, coque, capteur de débit d'air, boîtier de la pile, embout et filtre à nicotine), ce produit à usage unique porte le taux de recyclage total à 85 %.

La batterie peut être détachée par les utilisateurs grâce à un simple mécanisme de pression et de déverrouillage situé à la base.

Grâce à sa structure facile à démonter, ce prototype garantit un démontage facile et améliore considérablement l'efficacité du recyclage dans les installations de gestion des déchets.

Les étapes du recyclage d'ELFBAR

Outre l'amélioration de la recyclabilité des produits de vapotage, ELFBAR travaille sans relâche avec des partenaires pour mettre en place des points de recyclage dans les points de vente du monde entier et sensibiliser le public à l'élimination responsable des produits de vapotage dans le cadre du programme de recyclage GreenAwareness.

Au 1er avril 2024, ELFBAR et ses partenaires avaient fourni à plus de 160 magasins de détail la collecte, le transport et le traitement de bout en bout des vapoteuses jetées, et installé des bacs de recyclage dans plus de 1 000 magasins au Royaume-Uni.

À cette date, plus de 200 000 vapoteuses jetées, pesant au total 5 611 kilogrammes, avaient été collectées, désassemblées et recyclées de manière responsable.

De plus, ELFBAR réitère son ambition d'étendre le programme de recyclage GreenAwareness du Royaume-Uni à d'autres marchés, et d'ELFBAR à LOST MARY en 2024, dans le but de placer des bacs de recyclage dans plus de 4 000 magasins à l'échelle mondiale.

En tant que pionnier du recyclage des produits de vapotage, ELFBAR devrait mettre en place une chaîne de recyclage avec des processus de désassemblage, de recyclage et de réutilisation éprouvés en circuit fermé.

Le programme GreenAwareness a été lancé par ELFBAR à titre expérimental en avril 2023, avec un engagement en faveur de solutions complètes de recyclage des vapoteuses et de la réduction de l'impact des déchets. Dans le cadre de ce programme, ELFBAR s'associe à des prestataires de services professionnels de recyclage des piles au lithium pour prendre en charge la collecte des vapoteuses usagées auprès des détaillants et les transporter vers une organisation certifiée AATF (Authorized Approved Treatment Facility), où ces appareils sont entièrement désassemblés en composants en vue d'une procédure de recyclage rigoureuse.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier et un innovateur dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, il se consacre à l'exploration de nouvelles frontières en proposant une expérience de vapotage différente et diversifiée, avec l'innovation au coeur de ses préoccupations. ELFBAR reste attaché à la conformité, à la protection de la jeunesse et à la croissance durable dans sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan privilégiée et référencée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur la marque ELFBAR et ses produits, veuillez visiter elfbar.com.

À propos de l'iF DESIGN AWARD

Depuis 1954, l'iF DESIGN AWARD est une marque mondialement reconnue en matière d'excellence du design. La marque iF est internationalement reconnue comme un symbole de réalisations exceptionnelles en matière de design. L'iF DESIGN AWARD est l'un des prix de design les plus importants au monde. Il récompense les réalisations en matière de design dans toutes les disciplines : design de produit, d'emballage, de communication et de service, architecture et design d'intérieur, ainsi que l'interface utilisateur (IA), l'expérience utilisateur (UX) et les concepts professionnels. Tous les projets primés sont présentés sur le site ifdesign.com.

