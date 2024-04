Appian conclut un accord de collaboration stratégique avec AWS pour offrir une intelligence artificielle privée destinée à l'automatisation des processus de bout en bout





La collaboration utilise Amazon Bedrock et SageMaker pour doter la Data Fabric d'Appian de capacités d'intelligence artificielle générative.

PARIS, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS), visant à rendre l'intelligence artificielle générative plus accessible pour l'optimisation des processus métier. Appian investira d'importantes ressources pour explorer des méthodes innovantes permettant de fusionner ses propres fonctionnalités d'IA et son infrastructure de données, la Data Fabric, avec les grands modèles de langage (LLM) proposés par Amazon Bedrock, ainsi que les solutions de machine learning (ML) offertes par Amazon SageMaker. Amazon Bedrock est un service géré de bout en bout qui offre un accès à une gamme sélective de modèles fondamentaux de haute performance, issus des entreprises leaders en IA. Ces modèles sont obtenus via une interface de programmation applicative (API) unique. Le service Amazon Bedrock est complété par une vaste palette de fonctionnalités essentielles à la création d'applications d'IA générative sécurisées, éthiques et respectueuses de la vie privée. Amazon SageMaker, de son côté, fournit un ensemble complet de services pour concevoir, entraîner et déployer des modèles de ML adaptés à n'importe quel cas d'usage, grâce à une infrastructure, des outils et des flux entièrement administrés.

Appian est conçu pour automatiser les processus essentiels au sein des industries les plus innovantes, soumises à de strictes réglementations et particulièrement sensibles en matière de sécurité. Ces clients cherchent à tirer parti de l'intelligence artificielle tout en préservant la sécurité de leurs données. Ils font face à une pénurie de spécialistes en data science et à une dette technologique. L'approche d'Appian en matière d'IA privée donne aux entreprises le contrôle exclusif de leurs données et assure qu'elles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles publics accessibles à d'autres organisations. La plateforme de processus d'IA en low-code d'Appian, enrichie par sa fonctionnalité Appian AI Skills, permet une intégration de l'IA dans les processus opérationnels à la fois simple et efficace, assurant une synergie optimale entre l'intelligence artificielle et l'humain.

"La collaboration entre Appian et AWS réalise une avancée significative avec cette annonce", a affirmé Michael Beckley, Directeur Technique chez Appian. "Nous sommes entrés dans l'ère de l'économie IA et elle va très vite conférer un avantage compétitif considérable aux organisations qui la maîtrisent. Les entreprises qui enrichissent leurs processus fondamentaux avec l'IA et les analyses poussées par les données d'Appian s'épanouiront, tandis que celles qui négligent cette évolution perdront la maîtrise de leurs données et de leur devenir. Amazon Bedrock joue un rôle clé dans la concrétisation de notre vision d'une IA privée. Ensemble, nous dotons les organisations de la capacité d'intégrer l'IA dans l'automatisation de leurs processus de manière fluide, en mettant la confidentialité et la sécurité des données au premier plan."

"L'Appian AI Skill Designer nous offre la possibilité d'exploiter pleinement la valeur de l'intelligence artificielle sans nécessiter l'intervention d'une équipe complète de data scientists. Son interface no-code a permis à nos développeurs d'intégrer rapidement et facilement l'IA dans nos applications existantes," a expliqué Matt Richard, Directeur des Systèmes d'Information chez LiUNA.

En s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par Amazon Bedrock, Appian se dote de la capacité d'héberger des LLM tout en respectant les exigences de conformité de ses clients et de personnalisation de ces modèles de manière privée, assurant ainsi la sécurité et la confidentialité des données sensibles. Amazon SageMaker offre la possibilité de concevoir, d'entraîner et d'affiner des modèles d'IA propriétaires en utilisant leurs propres ensembles de données. Les services d'IA et de ML proposés par AWS, conçus conformément aux normes les plus strictes de sécurité et de confidentialité, permettent aux clients d'Appian de tirer parti de leurs données pour générer des résultats plus précis et adaptés à partir de leurs applications d'IA générative, en répondant efficacement aux besoins spécifiques de leur entreprise.

"La sécurité et la confidentialité sont primordiales pour les entreprises, en particulier lorsqu'elles exploitent l'IA. Cette collaboration entre AWS et Appian offre la possibilité d'optimiser leurs processus opérationnels critiques en toute confiance, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans un cadre sécurisé et conforme " a affirmé Chris Grusz, Directeur des Partenariats Technologiques chez AWS.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Appian et AWS et leur vision d'avenir pour les expériences de développement propulsées par l'IA générative.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

16 avril 2024 à 09:26

16 avril 2024 à 09:26