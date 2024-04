Abcourt ajoute neuf (9) claims contigus à sa propriété Abcourt-Barvue en Abitibi-Témiscamingue.





ROUYN-NORANDA, Québec, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu par désignation sur carte le 14 avril dernier, neuf (9) claims contigus à sa propriété Abcourt-Barvue, située dans le secteur de Barraute en Abitibi-Témiscamingue. Rappelons que la propriété Abcourt-Barvue est constituée de deux baux miniers et de 103 cellules désignées pour un total de 5 123,4 hectares. L'entièreté de la propriété est détenue à 100% par la Société et est libre de toute redevance.



L'ajout de ces 9 claims à la propriété est stratégique car ceux-ci couvrent en partie la continuité du Groupe de Figuery, qui est l'hôte de la minéralisation en zinc-argent reconnue sur la propriété. Suite à l'augmentation du prix de l'argent, la Société a donc décidé de procéder à l'ajout de ces claims à son bloc original déjà imposant. En effet, lors de la publication en 2019 de la dernière étude d'opportunité économique faite par Paul Bonneville, ing. les termes de référence pour le prix de l'argent avait été établis à 16$USD/once. En date d'aujourd'hui, le prix de l'argent se transige à plus de 28$USD/once. Il est important de noter que la propriété Abcourt-Barvue est l'un des seuls projets avancés de zinc et d'argent en Abitibi-Témiscamingue. Le dernier estimé de ressources minérales conforme au Règlement 43-101, réalisé en 2014 par J-P Bérubé, ing. (disponible sur SEDAR+) mentionne la présence de ressources de catégories mesurées et indiquées de l'ordre de 8 millions de tonnes de minerai à 3% zinc et 55 g/t Ag.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Depuis l'ajout en 2021 par le gouvernement du Canada du zinc à la liste des minéraux critiques, nous croyons être en bonne position pour capitaliser sur un projet d'avenir en matière de transition énergétique. En effet, les prix à la hausse du zinc et surtout de l'argent, font en sorte que notre projet Abcourt-Barvue est l'un des plus avancés au Québec et qui pourrait devenir la prochaine mine de zinc. »

M. Robert Gagnon, Géo. vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.



Figure 1 : Localisation des nouveaux claims, fichier SNRC 32C/12



Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l'usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d'informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d'Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc. T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected]

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une «?information prospective?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que «?planifie?», «?vise?», «?s'attends à?», «?projette?», «?à l'intention?», «?anticipe?», «?estime?», «?pourraient?», «?devraient?», «?probable?», ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats «?pourraient?», «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?» ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d'Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations d'Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d'Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e9375b0-c360-44f7-9198-7d08d8381d6d/fr

