Le système de paiement en temps réel du Canada reprend avec un nouvel élan





L'industrie des paiements se concentre sur la réalisation du dernier pilier du système de paiement en temps réel, qui consiste en l'harmonisation des écosystèmes et la collaboration pour appuyer l'innovation en matière de paiements, la durabilité à long terme et l'avancement économique pour le Canada.

OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui un plan pour le système de paiement en temps réel (PTR) , le système de paiement le plus rapide au Canada. Le nouveau système permettra d'envoyer et de recevoir des paiements, ainsi que la compensation et le règlement en temps réel en tout temps.

Le transfert d'argent en temps réel que permet le système de PTR donnera aux Canadiens un plus grand contrôle sur leurs finances en permettant que les paiements soient effectués en quelques secondes plutôt qu'en quelques jours, et en donnant une plus grande confiance dans le fait que les paiements ont été effectués. Il jettera également les bases de nouveaux produits et services de paiement qui seront mis en place par les membres et les innovateurs, ce qui permettra d'offrir un plus grand choix de modes de paiement et une plus grande commodité pour tous les Canadiens. Le système de PTR reflétera l'engagement de Paiements Canada à fournir une base sécuritaire sur laquelle les participants pourront innover, y compris un service centralisé de traitement des fraudes.

Le système de PTR est un programme d'infrastructure pluriannuel complexe et de grande envergure qui comprend deux composantes techniques clés. La première est l'élaboration de la composante d'échange de système de PTR fournie par Interac, qui a été achevée en juin 2023 et qui permettra l'échange de messages de paiement en temps réel. La deuxième est la construction du volet de compensation et de règlement en temps réel.

« Au cours de la dernière année, nous avons examiné la voie à suivre grâce à l'engagement et à la collaboration de nos membres, des organismes de réglementation et des intervenants clés. Notre objectif collectif est de bâtir un système de paiement en temps réel durable qui soutiendra l'innovation à long terme en matière de paiements, l'avancement continu de notre économie et la compétitivité économique internationale du Canada, et qui offrira de la valeur et des avantages aux consommateurs et aux entreprises du Canada », a déclaré Jude Pinto, co-chef de la direction par intérim et chef de la mise en oeuvre, Paiements Canada. « L'élaboration de la dernière composante du système de PTR, soit celle de la compensation et du règlement, se poursuivra jusqu'en 2024, puis nous entreprendrons les essais du nouveau système jusqu'en 2025 et les mises à l'essai par le secteur en 2026. Nous savons que l'écosystème attend impatiemment le lancement du système de PTR, et nous partagerons d'autres précisions au cours des prochains mois. »

Le plan pour le système de PTR comprend les nouveaux partenaires IBM Canada et CGI qui, avec Interac, appuieront la livraison et l'exploitation du système de PTR. Dans le cadre de l'initiative plus vaste de modernisation de Paiements Canada, IBM Canada était le principal partenaire technologique pour la mise en oeuvre et l'exploitation réussie de Lynx, le système de paiement de grande valeur du Canada, un système clé sur lequel repose l'économie canadienne. Le lancement de Lynx a représenté un important effort de collaboration entre Paiements Canada, ses membres participants, les organismes de réglementation et les partenaires technologiques.

« Nous travaillons en étroite collaboration et en harmonie avec l'écosystème des paiements pour livrer, en tant qu'équipe, le système de PTR au profit des Canadiens, a déclaré M. Pinto. Nous sommes ravis de mener à bien le système de PTR pour le Canada. »

Paiements Canada et ses membres, les intervenants, les organismes de réglementation et les fournisseurs partenaires - soit CGI, IBM et Interac, qui fourniront ensemble les applications, l'infrastructure et les opérations - offriront un système de paiement en temps réel qui répond aux besoins des Canadiens.

Citations fournies :

L'établissement d'un système de paiement permettant aux Canadiens de transférer instantanément de l'argent est essentiel pour l'économie canadienne. IBM est fière de poursuivre son partenariat fructueux avec Paiements Canada et apportera une solide expertise en matière d'intégration technologique et d'exploitation, ainsi que les capacités de notre IBM Payments Center. Nous attendons avec impatience la mise en oeuvre et l'exploitation du système de PTR afin d'améliorer l'expérience des paiements pour les consommateurs, les institutions financières et les entreprises au Canada. - Craig Eaket, associé délégué, IBM Canada

Un système de paiement en temps réel qui permet aux Canadiens de transférer des fonds instantanément et en toute sécurité est essentiel à la transformation de l'économie canadienne et ouvre la voie à des offres de paiement innovatrices, comme les portefeuilles mobiles et d'autres paiements basés sur des applications, qui peuvent permettre une plus grande inclusion financière pour tous les citoyens. CGI est fière de faire profiter l'équipe de son expertise et de son expérience à l'échelle mondiale en tant que partenaire pour aider Paiements Canada à inaugurer une nouvelle ère de paiements au Canada. - Guy Vigeant, président de CGI, Canada

Des paiements sûrs en temps réel augmentent la vitesse de la circulation de l'argent dans notre économie, ce qui favorise la croissance et la prospérité des Canadiens. Interac est un chef de file de l'échange de paiements en temps réel au Canada depuis plus de deux décennies grâce au service Virement Interac. Nous sommes heureux de jouer un rôle accru en appuyant Paiements Canada dans la création et l'exploitation du système de paiement en temps réel, et d'explorer la possibilité d'offrir un service centralisé de fraude et d'annuaire comme service essentiel à valeur ajoutée du système d'échange en tirant parti de notre expertise éprouvée et de nos antécédents en matière de prestation en tant que point de connexion fiable pour des paiements numériques plus rapides. - Jeff Henderson, chef de groupe et chef du service technologique et des opérations, Interac Corp.

Paiements Canada travaille en collaboration avec ses membres pour veiller à la compréhension et à l'harmonisation de l'état cible de cet important système de paiement en temps réel pour le Canada. L'Association des banquiers canadiens (ABC) et ses membres se réjouissent à l'idée de travailler avec Paiements Canada quant à la mise en oeuvre réussie et sécuritaire du système de paiement plus rapide du Canada. - Anthony G. Ostler, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Pour stimuler la concurrence dans le secteur financier, le Canada a besoin d'un système de paiement en temps réel, actif en permanence et riche en données qui offre une tarification juste et équitable à tous les participants, peu importe leur taille. Une concurrence accrue dans le secteur des services financiers est un élément essentiel de l'objectif global visant à faire du Canada un endroit plus abordable et plus productif où vivre. Nous sommes encouragés par l'engagement de Paiements Canada et de ses membres à lancer le système de paiement en temps réel, qui permettra au Canada de rattraper ses pairs du G20. - Alex Vronces, directeur général, Fintechs Canada

Nous sommes à l'aube de changements qui pourraient améliorer le marché pour les petites entreprises partout au Canada de manière importante. Le système de paiement en temps réel en fait partie. Les entreprises canadiennes doivent avoir accès à des méthodes de paiement rapides, efficaces et à faible coût. Le système de paiement en temps réel (PTR) traitera les fonds instantanément et avec plus de données, ce qui se traduit par des transactions plus intelligentes qui permettent aux petites entreprises d'économiser du temps et de l'argent. L'appui récent du gouvernement du Canada en ce qui concerne l'élargissement de l'accès à l'adhésion à Paiements Canada et à son infrastructure de paiement - en particulier le système de PTR à venir - favorisera la création d'un plus grand éventail d'options de paiement et l'innovation. Cela mènera à de nouvelles façons pour les entreprises de se facturer et de se payer mutuellement en ayant immédiatement accès à leurs fonds, ce qui entraînera une amélioration de la liquidité et de l'efficacité. - Dan Kelly, président et chef de la direction, FCEI

Le projet de système de paiement en temps réel est un élément important de l'infrastructure nationale qui soutiendra plus de services et de cas d'utilisation que nous ne pouvons l'imaginer encore, et j'ai hâte de voir l'innovation se concrétiser. La Banque Équitable est heureuse que cette annonce clarifie le plan concernant le système de PTR. Il est temps que les Canadiens puissent bénéficier d'un système de paiement moderne qui aidera les gens et les entreprises à améliorer leur vie financière au quotidien. - Andrew Moor, président et chef de la direction, Banque Équitable et Banque EQ

À titre de président du Conseil consultatif des membres de Paiements Canada, je me réjouis à l'idée de poursuivre la collaboration de l'industrie dans le but de mettre en oeuvre le dernier pilier du système de paiements en temps réel (PTR). En utilisant la norme ISO 20022 sur les messages financiers, le système PTR permettra à un plus grand nombre de données d'être transmises avec chaque paiement, ce qui créera des occasions pour les participants d'offrir des services plus intelligents et plus rapides aux utilisateurs finals. - Dougal Middleton, président du Comité consultatif des membres et vice-président, Plateformes de paiement et solutions clientèle globales, Banque Scotia

Au nom du Comité consultatif des intervenants, je tiens à remercier Paiements Canada pour sa consultation et sa collaboration continues en ce qui concerne la livraison du système de paiement en temps réel (PTR). Avec une voie claire vers la réalisation du dernier pilier du programme, le Canada fait des progrès vers les paiements en temps réel qui permettront au secteur des paiements d'offrir les meilleures expériences de paiement possibles aux Canadiens. - Daniela Aubry, présidente du Comité consultatif des intervenants et cheffe adjointe, paiements et cheffe, clientèle, Metrolinx

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour tous les Canadiens. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2023, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 112 billions de dollars, soit plus de 450 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale, d'argent envoyé à un membre de la famille ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez visiter notre Centre de presse .

À propos d'IBM

IBM est un fournisseur de premier plan de nuage hybride mondial, d'IA et d'expertise-conseil. Nous aidons nos clients de plus de 175 pays à tirer parti des données qu'ils ont recueillies, à simplifier leurs processus opérationnels, à réduire leurs coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leur secteur respectif. Plus de 4 000 entités gouvernementales et entreprises dans des domaines d'infrastructures essentielles comme les services financiers, les télécommunications et les soins de santé comptent sur la plateforme en nuage hybride d'IBM et sur OpenShift de Red Hat pour effectuer leur transformation numérique rapidement, efficacement et en toute sécurité. Les innovations d'IBM dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique, des solutions infonuagiques propres aux secteurs et de la consultation offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela s'appuie sur l'engagement de longue date d'IBM à l'égard de la confiance, de la transparence, de la responsabilisation, de l'inclusion et du service. Pour en savoir plus, visitez le site www.ibm.com [ibm.com] . Visitez le site www.ibm.com/fr-fr/consulting/payments [ibm.com] pour en savoir plus sur l'IBM Payments Center.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce que nous faisons pour contribuer à l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada. Grâce à nos services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lorsqu'ils effectuent des transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac fait la promotion d'une culture organisationnelle et d'une citoyenneté d'entreprise fondées sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB).

Apprenez-en davantage sur cgi.com .

16 avril 2024 à 09:00

