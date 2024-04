Smiths Detection dévoile son scanner à diffraction des rayons X, à la pointe de la technologie





Smiths Detection, un leader mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de sûreté, a annoncé aujourd'hui le lancement du SDX 10060 XDi, un scanner à rayons X révolutionnaire utilisant la technologie de diffraction.

La diffraction des rayons X (X-Ray Diffraction, DRX) est une technologie d'inspection éprouvée qui permet une analyse très précise des matières ainsi que l'identification des substances sur la base de leur structure moléculaire. La DRX est particulièrement adaptée à la détection de composés en constante évolution, qu'ils soient sous forme de poudre, de liquide ou de solide, tels que les explosifs ou les stupéfiants « artisanaux », même ceux à la densité similaire.

Les opérateurs de systèmes de tri-bagages ainsi que les transitaires doivent gérer d'énormes volumes de bagages ou de colis, rapidement et efficacement. Le SDX 10060 XDi améliore ce processus en automatisant la résolution des alarmes, améliorant ainsi la sûreté et l'efficacité.

Grâce à sa sensibilité exceptionnelle, la technologie DRX peut également être utilisée de manière très efficace par les services douaniers pour détecter toute une série d'articles de contrebande, y compris les stupéfiants, contribuant à lutter contre les menaces croissantes qui pèsent sur la société.

Jerome de Chassey, Président de Smiths Detection, a déclaré :« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement du SDX 10060 XDi, qui marque une nouvelle ère dans le domaine des contrôles de sûreté. Chaque minute, nos technologies de détection des menaces et de contrôle de la sûreté contribuent à protéger les personnes et les infrastructures, et ce nouveau développement souligne notre engagement à rendre le monde plus sûr. La diffraction des rayons X permettra de renforcer la fiabilité des contrôles de sûreté dans un grand nombre de secteurs, et nous sommes fiers de jouer un rôle majeur dans la détection des menaces futures. »

Le SDX 10060 XDi peut être facilement intégré dans les systèmes de manutention des bagages. Conforme aux normes ECAC 3.1/3.2 et TSA 7.2, il est conçu pour répondre aux futures réglementations. Sa certification est en cours.

Découvrez ici comment la technologie DRX va permettre de renforcer la sûreté : https://youtu.be/CkoCpsrz97I

Jerome de Chassey, Président, Richard Thompson, Vice-président Marketing et Stratégie, et Matthew Clark, Vice-président Technologie, seront présents au salon Passenger Terminal Expo 2024 qui se tiendra les 16,17 et 18 avril (stand n° A145 dans le hall 5.1).

A propos de Smiths Detection:

Smiths Detection est un leader mondial des technologies de détection et de contrôle des menaces pour l'aviation, les ports et les frontières, la sûreté urbaine et la défense. Avec plus de 70 ans d'expérience sur le terrain, Smiths Detection fournit les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes interdites, de contrebande, de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques et de stupéfiants, contribuant ainsi à rendre le monde plus sûr.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.smithsdetection.com/diffraction

À propos du SDX 10060 XDi :

Le SDX 10060 XDi de Smiths Detection exploite la technologie avancée de diffraction des rayons X (DRX) pour offrir des capacités inégalées en matière de discrimination des matériaux et d'identification des substances. En générant une « empreinte de diffraction » unique, il peut distinguer avec précision les substances de densité similaire, ce qui le rend particulièrement efficace pour identifier les explosifs artisanaux et les stupéfiants sous diverses formes. Ce système de détection avancé est extrêmement utile pour les applications à haut volume et à grande vitesse, comme le contrôle des bagages dans les aéroports et le traitement des colis, où il permet d'améliorer la sûreté et l'efficacité opérationnelle.

Découvrez comment le SDX 10060 XDI peut optimiser vos opérations de contrôle de sûreté ici : https://www.smithsdetection.com/products/sdx-10060-xdi/

