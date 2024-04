Goldflare génère de nouvelles cibles sur Goldfields





RÉSUMÉ

Programme de forage complété environ 700 mètres à l'ouest de la fosse Fayolle

Meilleurs résultats 2023 : 1.3 g/t or sur 22.8 mètres dans le sondage AIG-23-26. 113 g/t sur 1m dans le sondage AIG-23-13

Cibles d'exploration définies sur une extension de 3.5km le long de la faille Porcupine-Destor.

PIEDMONT, QC / ACCESSWIRE / le 16 avril 2024 / Exploration Goldflare inc. (TSXV:GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle poursuit l'exploration dans l'extension de la zone minéralisée Goldfields sur la propriété et jusqu'à l'indice historique Destorbelle situé 3.5km à l'ouest le long de la faille Porcupine-Destor.

La Société entreprendra un programme d'évaluation de 5 cibles d'exploration aidée par l'interprétation des levés magnétiques historiques et l'utilisation de la biogéochimie de l'or. Goldflare a déterminé que cette approche devrait être privilégiée considérant l'absence d'affleurement et l'épaisseur de la couche végétale dans le secteur ciblé. La Compagnie est convaincue que le centre du système minéralisé n'est probablement pas connu.

L'interprétation de la structure minéralisée montre une orientation générale nord-est, qui est continue latéralement sur environ 100 mètres. Le pendage varie entre 65° et 75° vers le nord-ouest. Les épaisseurs vraies interprétée varient entre 3 et 22 mètres.

Les résultats aurifères obtenus en 2023 sur une extension latérale de 100 mètres ont confirmé le potentiel aurifère de telles structures dont 1.3 g/t or sur 22.8 mètres incluant un intervalle enrichi de 5.8 g/t or sur 2.4m dans le sondage AIG-23-26. Une haute teneur de 113 g/t sur 1m a été obtenue dans le sondage AIG-23-13 le long de la même structure.

Identification de nouvelles cibles

L'objectif des travaux d'exploration à venir est d'abord de prolonger la signature de la zone Goldfields vers le sud-ouest et le nord-est sur une extension kilométrique. Ensuite, des structures parallèles vont être ciblées le long d'un segment de la faille Porcupine-Destor qui fait plus de 4km sur les claims contrôlés par Goldflare. L'orientation nord-est de la structure minéralisée de Goldfields est associée à un dérochement en cisaillement le long du corridor de Porcupine-Destor. Ce phénomène peut également être présumé par l'observation de décalage des contrastes magnétiques là où il n'y a pas de possibilité d'observations directes ou d'interprétation à partir des forages.

L'analyse des données magnétiques a permis d'interpréter 5 linéaments d'orientation nord-est, dont l'axe Goldfields, qui peuvent être évalués pour leur potentiel aurifère. Chaque cible ainsi définie couvre une extension variable entre 0.5 et 1.5km.

Au coin sud-est de la propriété, la structure interprétée peut être prolongée vers le nord-est jusqu'à la fosse Fayolle.

Deux autres linéaments non explorés peuvent être définie vers l'ouest.

Le même exercice a aussi couvert l'indice Destorbelle situé 3.5km à l'ouest. A cet endroit, un linéament nord-est correspondant à un fort contraste magnétique recoupe des unités ultramafiques qui servent de marqueurs pour suivre la faille Porcupine-Destor. L'indice Destorbelle est accolé à cette signature géophysique.

Des portions des 5 linéaments seront couverts par des grilles d'échantillonnage d'écorce à espacement de 50 à 100 mètres. Chaque cible correspond à une surface d'environ 1 km par 0,5 km.

Cette méthode de prospection, qui utilise la capacité des arbres de fixer l'or à partir du système racinaire, a été testée avec succès dans le nord de l'Abitibi dans des terrains forestiers similaires au secteur de Goldfields (Beh B., et al.,2021). Les travaux d'échantillonnages débuteront au printemps.

Source: Beh B., Lafontaine D., 2021. Work Report 2020 and 2021 Spruce Bark Sampling and Prospecting work on the Detour Quebec Property 32E13/32E14/32E15 Massicotte, Enjalran, LaPeltrie, Carheil, Lanouillier, Brouillan and Gaudet Townships Quebec, Probe Metals Inc. GM-72265.

Modèle d'exploration

Les valeurs aurifères interceptées sur la propriété Goldfields sont encaissées dans des intrusions de lamprophyre et de syénite altérés en contact de faille entre des roches volcaniques ultramafiques et des basaltes. La minéralisation prend la forme d'or libre piégée dans un réseau de joints et de veinules associées à des quantités mineures de sulfures (pyrite, chalcopyrite) et de magnétite.

Ces observations concordent avec la géologie du gisement Fayolle d'Iamgold situé environ 700 mètres à l'est. L'interprétation préliminaire basée sur les levés magnétiques a clairement démontré que le gisement Fayolle fait partie du même patron structural que la propriété Goldfields.

Le président et directeur général Ghislain Morin déclare : « Goldflare a l'intention d'appliquer des méthodes d'exploration adaptées aux conditions du terrain. La compagnie considère que le temps est venu d'innover au niveau des méthodes d'exploration tout en diminuant le risque d'exploration et les investissements à mettre en oeuvre à une étape préliminaire. Avec ces résultats, nous avons espoir d'identifier la signature d'un gisement important sous la couverture de mort-terrain et qui n'a jamais été exploré pour cette raison »

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq n o 770), consultant pour Exploration Goldflare et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Pour en savoir davantage :

Ghislain Morin

Président-directeur général

819 354-9439

[email protected] David Corbeil-Héneault

Chef de la Direction Financière

450 622-4066

[email protected]

LA SOURCE : Goldflare Exploration Inc.

16 avril 2024 à 08:30

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :