Money20/20 Europe dévoile la liste des conférenciers de 2024 sur le thème « Human X Machine » du salon

Money20/20, le plus grand salon mondial de la technologie financière, où l'argent fait des affaires, dévoile son programme pour son prochain salon européen qui se tiendra à Amsterdam du 4 au 6 juin. Plus de 350 intervenants sont attendus sur scène à Amsterdam cette année, dont des cadres supérieurs de banques mondiales telles que Deutsche Bank et ING, des acteurs de la technologie financière tels qu'Adyen et Revolut, des représentants de haut niveau de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, ainsi que des fournisseurs de solutions de blockchain tels que Ripple. Le salon promet un amalgame d'expertises, du dénonciateur de Wirecard Pav Gill à l'évangéliste technologique Prince Constantijn van Oranje-Nassau des Pays-Bas.

Sous le thème « Human X Machine », Money20/20 Europe 2024 explorera la relation dynamique entre les humains et les machines intelligentes, en se concentrant sur la façon dont le partenariat entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine forgera une nouvelle ère dans la finance. Dans cette optique, Money20/20 Europe accueille également les directeurs généraux d'entreprises d'IA, notamment Mistral AI, Datasnipper et Deeploy, aux côtés de dirigeants du monde des cryptomonnaies, notamment Kraken et Fireblocks. Nvidia et AWS organisent à nouveau conjointement un sommet avec Money20/20 pour approfondir la question de l'IA.

Scarlett Sieber, directrice de la stratégie et de la croissance de Money20/20, souligne l'importance du thème de cette année en déclarant : « Je suis ravie d'accueillir des personnalités aussi estimées dans le monde de la finance pour ce qui promet d'être notre plus grand salon en Europe et celui qui aura le plus d'impact jusqu'à présent. Comme j'en discuterai avec l'ancien président français François Hollande lors de notre discussion informelle, Human X Machine résume l'essence de notre paysage financier en évolution rapide et souligne l'intersection critique de l'ingéniosité humaine et de l'intelligence artificielle dans le façonnement de notre avenir financier. La puissance de la plateforme Money20/20 réside dans le fait que l'écosystème collectif de l'argent au niveau le plus élevé se réunit pour avoir des discussions actives sur les sujets les plus importants et les dernières nouveautés, et pour travailler ensemble afin d'ouvrir la voie à un écosystème financier plus résilient et plus inclusif. »

Pav Gill, dénonciateur de Wirecard, et l'un des principaux conférenciers de Money20/20 Europe, déclare : « Intervenir au salon Money20/20 Europe est plus qu'une opportunité ; c'est le reflet d'un voyage qui m'a mené du coeur du scandale Wirecard à la tête de Confide. Révéler l'une des plus grandes tromperies de la finance ne consistait pas seulement à exposer des vérités, mais aussi à susciter le changement. Chez Confide, nous construisons l'avenir de l'intégrité commerciale, en utilisant la technologie visant à garantir que les leçons tirées de Wirecard et des nombreux autres scandales ouvrent la voie à une industrie plus responsable et plus transparente. J'ai hâte de partager cette mission et d'inspirer des actions en faveur d'une culture où l'éthique et la technologie s'entrecroisent pour créer des environnements commerciaux plus sûrs pour tous. »

Les sessions de Money20/20 Europe s'articuleront autour de cinq domaines clés dans le cadre du thème « Human X Machine » du salon. Ces domaines sont les suivants :

Un univers client unique : la finance est en train de devenir un univers unique ; un lieu où l'hyperpersonnalisation se produit à un niveau microscopique à chaque point de contact.

la finance est en train de devenir un univers unique ; un lieu où l'hyperpersonnalisation se produit à un niveau microscopique à chaque point de contact. L'ère de la finance atomique : cet univers unique est rendu possible par des avancées technologiques monumentales, de l'intelligence artificielle à la cryptographie en passant par l'informatique quantique. Ces avancées technologiques ont permis d'obtenir une précision au niveau atomique, permettant ainsi d'exploiter le potentiel d'un univers unique.

cet univers unique est rendu possible par des avancées technologiques monumentales, de l'intelligence artificielle à la cryptographie en passant par l'informatique quantique. Ces avancées technologiques ont permis d'obtenir une précision au niveau atomique, permettant ainsi d'exploiter le potentiel d'un univers unique. Rencontre avec les architectes : qu'il s'agisse des dirigeants de startups pionnières ou des artisans du changement chez des opérateurs agiles historiques, nous présenterons les architectes de l'aube nouvelle, les visionnaires qui créent de nouveaux paysages pour notre avenir financier.

qu'il s'agisse des dirigeants de startups pionnières ou des artisans du changement chez des opérateurs agiles historiques, nous présenterons les architectes de l'aube nouvelle, les visionnaires qui créent de nouveaux paysages pour notre avenir financier. Rapport signal-bruit : le rythme de l'innovation financière continue de s'accélérer, alimenté par des technologies émergentes telles que l'IA, la blockchain et le Web3. Cependant, les avancées visionnaires cohabitent avec les tangentes induites par le battage médiatique. Nous avons besoin de voix qui s'engagent à élever le discours et à accomplir le potentiel de la technologie par le biais d'une innovation orientée vers le progrès.

le rythme de l'innovation financière continue de s'accélérer, alimenté par des technologies émergentes telles que l'IA, la blockchain et le Web3. Cependant, les avancées visionnaires cohabitent avec les tangentes induites par le battage médiatique. Nous avons besoin de voix qui s'engagent à élever le discours et à accomplir le potentiel de la technologie par le biais d'une innovation orientée vers le progrès. Le commerce de l'argent : découvrez ce que disent les fondateurs, décideurs clés, consultants, investisseurs et innovateurs. Nous nous pencherons sur les actions qui ont conduit au succès et, tout aussi crucial, nous réaliserons un audit des activités qui ont produit des résultats indésirables.

Le programme de Money20/20 Europe peut être consulté ici, tandis que la liste des intervenants confirmés est disponible ici.

À propos de Money20/20

Lancé par des initiés du secteur en 2012, Money20/20 est rapidement devenu le coeur de l'écosystème mondial de la technologie financière. Au cours de la dernière décennie, les idées et les entreprises les plus innovantes et les plus rapides ont mené leur croissance sur notre plateforme. Mastercard, Airwallex, J.P. Morgan, SHIELD, GCash, Stripe, Google, Marqeta, VISA, Adyen, Checkout.com et bien d'autres encore concluent des accords transformationnels et améliorent leur profil mondial avec nous. Money20/20 attire les dirigeants des plus grandes sociétés de capital-risque, banques, régulateurs et plateformes médiatiques du monde : se réunir pour conclure des accords qui façonnent l'industrie, construire des partenariats qui changent le monde et exploiter des opportunités qui définissent l'avenir à Bangkok (23-25 avril 2024), Amsterdam (4-6 juin 2024) et Las Vegas (27-30 octobre 2024).

