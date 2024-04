NAV CANADA et CAE concluent un partenariat pour former les contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne et les spécialistes de l'information de vol





CAE offrira une formation initiale aux contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne et aux spécialistes de l'information de vol au nouveau centre de formation des services de la circulation aérienne de Montréal.

Le partenariat accroît la capacité de formation de NAV CANADA dans l'ensemble du pays et devrait permettre de former plus de 500 étudiantes et étudiants supplémentaires d'ici 2028.

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - NAV CANADA et CAE ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique visant à accroître la capacité de formation des professionnelles et professionnels des services de la circulation aérienne, dont le travail est essentiel. Dans le cadre de ce partenariat, le premier du genre au Canada, les instructrices et instructeurs de CAE offriront la formation initiale des spécialistes de l'information de vol et des contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne en utilisant le programme de formation et les didacticiels de NAV CANADA. Les premiers cours débuteront à l'automne 2024 au nouveau centre de formation des services de la circulation aérienne construit à cette fin sur le campus de CAE à Montréal.

Cet accord tire parti de l'expertise de deux chefs de file de l'industrie canadienne pour innover et répondre aux exigences futures en gestion de la circulation aérienne. En tant que plus important fournisseur de formation au monde dans le domaine de l'aviation, CAE est une entreprise particulièrement bien placée pour travailler de concert avec NAV CANADA, le deuxième plus important fournisseur de services de navigation aérienne (FSNA) au monde, afin de former du personnel hautement qualifié et d'assurer la sécurité et l'efficacité du système de gestion de la circulation aérienne. Le partenariat permettra d'accroître la capacité de formation puisque NAV CANADA continue d'offrir pleinement les programmes de formation existants à partir de ses unités de formation partout au pays.

« Grâce à ce partenariat et à la modernisation globale de ses programmes de formation, NAV CANADA offrira des avantages à long terme au Canada en se préparant à la croissance continue de la demande pour les voyages aériens, en améliorant la résilience pour répondre aux nouveaux besoins de la clientèle et en favorisant la fluidité des chaînes d'approvisionnement du pays tout en accélérant l'accès à des emplois bien rémunérés qui appuient l'économie canadienne », souligne Raymond G. Bohn, président et chef de la direction à NAV CANADA.

« Grâce à notre vaste expérience de la prestation de la formation avancée et des sciences de l'apprentissage modernes, notre partenariat avec NAV CANADA est le prolongement naturel de nos activités et de notre mission principale qui est de rendre le monde plus sécuritaire », déclare Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « En outre, en tant que le plus important fournisseur mondial de formation en aviation civile, CAE comprend l'importance du perfectionnement efficace de la main-d'oeuvre et les défis posés par l'augmentation de la demande de personnes hautement qualifiées dans l'ensemble du secteur de l'aviation. »

Ce partenariat créera de nouvelles perspectives de carrière pour les deux entreprises. NAV CANADA constitue un bassin de professionnelles et professionnels des services de la circulation aérienne en recrutant plus de 500 étudiantes et étudiants supplémentaires d'ici 2028 qui seront formés par CAE. CAE recrute du personnel au centre de formation pour offrir la formation conformément aux exigences de Transports Canada et aux normes rigoureuses d'excellence en formation de CAE.

Alors que NAV CANADA fait appel à CAE pour les besoins supplémentaires en formation, la formation actuelle au sein des régions d'information de vol (FIR) se poursuit à plein régime et des formations en sous-unités et en milieu de travail continuent d'être offertes. L'ensemble des étudiantes et étudiants qui se qualifieront à CAE devront suivre le même programme, respecter les mêmes normes et réussir les mêmes évaluations que celles et ceux formés à NAV CANADA.

Liens :

Carrières à NAV CANADA

Carrières à CAE

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE inc.

16 avril 2024 à 07:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :