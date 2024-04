Héma-Québec annonce une collaboration avec trois centres hospitaliers pour optimiser l'approvisionnement de dons de tissus humains





MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Héma-Québec est fière d'annoncer une collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ainsi que le CHU de Québec-Université Laval afin d'intégrer à son offre de service une ressource locale dédiée aux dons de tissus humains. Le projet vise à optimiser le processus d'identification et de recommandation des donneurs de tissus humains, ce qui permettra de réduire les délais entre les décès et les prélèvements, d'augmenter le référencement de donneurs potentiels à Héma-Québec et d'améliorer l'approvisionnement ainsi que la qualité des dons de tissus.

Les ressources attitrées dans chaque établissement joueront un rôle clé, tout d'abord en assurant la vigie des décès pour évaluer l'admissibilité des donneurs potentiels et ensuite, en soutenant l'établissement dans la recommandation de donneurs à Héma-Québec. Elles pourront, par la suite, entreprendre les démarches auprès des familles et selon le cas, coordonner le processus de don et effectuer les prélèvements sur place.

« En tant que responsable du prélèvement, de la préparation et de la distribution de tissus humains destinés à la greffe dans la province, Héma-Québec désire soutenir les centres hospitaliers dans l'identification des opportunités de prélèvements de tissus humains pour répondre aux besoins cruciaux en matière de dons, souligne Etienne Fissette, directeur de l'exploitation des tissus humains à Héma-Québec. »

Au Québec, plus de 78 000 décès surviennent chaque année;

On estime qu'entre 40 % à 50 % de ces personnes auraient pu être des donneurs potentiels de tissus humains;

Seulement 5 780 donneurs potentiels de tissus ont été recommandés à Héma-Québec en 2023-2024 résultant en 989 donneurs prélevés;

En somme, c'est moins d'un donneur potentiel sur cinq qui est recommandé à Héma-Québec.

Alors que les besoins en tissus humains sont importants et grandissants, l'objectif est d'accroître la recommandation des donneurs potentiels dans les centres hospitaliers identifiés pour générer plus d'opportunités de prélèvements.

Pour l'année 2023-2024, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ainsi que le CHU de Québec-Université Laval ont recommandé 1058 donneurs potentiels de tissus à Héma-Québec. L'addition des recommandations de ces trois établissements représente près de 20 % des recommandations faites à Héma-Québec. Ces chiffres démontrent l'apport de ces établissements dans la réalisation de notre mission et l'importance de poursuivre les efforts afin d'accroître l'identification et la recommandation de chaque donneur potentiel de tissus provenant de ces milieux.

« Le fait d'avoir une ressource dédiée aux dons de tissus humains dans chacun de ces centres hospitaliers permettra d'accroître le nombre d'identifications de donneurs potentiels recommandés à Héma-Québec, précise Gilles Beaupré, chef du programme de dons de tissus humains à Héma-Québec. Pour nous, chaque recommandation est importante. »

À l'approche de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, qui se déroulera du 21 au 27 avril 2024, il est important de rappeler qu'en consentant à faire un don de tissus humains, un Québécois peut changer la vie de plus de 20 personnes. C'est un geste simple, qui procure des bénéfices immenses pour les receveurs. Pour signifier son consentement, il suffit de signer la vignette au dos de sa carte d'assurance maladie ou de l'inscrire à l'un des registres officiels : le Registre de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou le Registre de la Chambre des notaires. Il est ensuite primordial d'en informer ses proches afin de s'assurer que sa volonté soit respectée.

À propos de la Banque de tissus humains d'Héma-Québec

La Banque de tissus humains d'Héma-Québec est la plus importante banque de tissus humains au Canada, occupant le premier rang en ce qui a trait au volume et à la variété des greffons offerts; les principaux tissus greffés sont les os, les valves cardiaques, les tendons, les cornées et la peau. À compter de l'automne 2024, en vertu du nouveau mandat qui lui a été octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Héma-Québec assurera la totalité de l'approvisionnement en tissus humains des hôpitaux du Québec. Pour en savoir davantage sur le don de tissus humains, visitez la section Banque et dons de tissus humains , du site web d'Héma-Québec.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employées et employés, plus de 200 000 personnes qui donnent du sang, du plasma, des cellules souches, du lait maternel et des tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur les sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Le don de tissus humains : un héritage pour la vie.

